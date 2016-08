CRISTIANE JUNGBLUT

DO GLOBO ONLINE

A sessão de julgamento do impeachment foi suspensa pela segunda vez nesta sexta-feira (26) depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), usou o microfone para reclamar dos colegas e afirmar que a sessão era um "hospício".

O clima esquentou quando Renan criticou a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) por ela ter dito que o Senado não tinha moral para julgar a presidente Dilma. O presidente do processo, Ricardo Lewandowski, em meio a gritos, antecipou o almoço, suspendendo mais uma vez a sessão.

“Eu não quero tocar fogo não, mas como uma senadora pode dizer uma decisão dessas? Chegou ao cúmulo de dizer aqui que o Senado não tinha moral para julgar a presidente. Uma senadora que o presidente do Senado conseguiu no Supremo desfazer seu indiciamento feito pela Polícia Federal”, disse Renan, exaltando e recebendo vaias.

Ele chamou a lei do impeachment de "excrescência", afirmando que a lei permite que a todo momento haja problemas.

“O Senado está perdendo, está perdendo a oportunidade de se afirmar como uma instituição verdadeiramente democrática”, disse Renan.

“Aprovamos essa excrescência que é a lei do impeachment. Se for assim, teremos que cancelar o depoimento da presidente da República na segunda-feira. Fico muito triste de que essa sessão é a demonstração de que a burrice é infinita”.

Foi quando Lewandowski agradeceu a interferência do senador, e, diante de novas discussões, desta vez entre Gleisi e Renan, suspendeu a sessão. “Que baixaria, Renan, trazer isso da Gleis”, disse Lindbergh.

O problema começou com bate-boca de Ronaldo Caiaido e Lindbegh Farias. Caiado e Lindbergh voltaram a trocar ofensas em plenário no segundo dia do julgamento. Após ser chamado de "desqualificado", Caiado afirmou que Lindbergh era "pior que Beira-Mar" e tinha uma "cracolândia" no seu gabinete.

O petista voltou a atacar o colega afirmando que o bicheiro Carlinhos Cachoeira era quem sabia da vida dele.

Logo após Renan se exaltar chamando a Casa de "hospício", o senador Lindbergh Farias (PMDB-RJ) disse que o peemedebista está "descompensado e perdeu a chance de "ficar calado".

“Renan surpreendeu a todo mundo, parecia descompensado. Não há dúvidas para ninguém que o Senado está desmoralizado, pesam acusações sobre inúmeros senadores. Renan, como bombeiro, tocou fogo no plenário”, disse Lindbergh.