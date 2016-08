ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O Corregedor Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Luiz Ferreira da Silva, afirmou que irá aguardar a ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cumprir a decisão que determinou a diplomação do ex-prefeito de Nova Bandeirantes (1026 km ao Norte de Cuiabá), Valdir Barranco (PT), como deputado estadual.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26), após a defesa de Barranco encaminhar uma petição que solicitava urgência para a expedição do diploma. Com a diplomação, Barranco deverá ocupar a vaga atualmente preenchida por Pery Taborelli (PSC).

Na petição, Barranco informou ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), que o TSE, em decisão do ministro Luiz Fux, deferiu seu registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014.

Na decisão, Fux autorizou Valdir Barranco a assumir o cargo. Todavia, ele não detalhou se essa substituição seria imediata ou não.

Ao analisar a questão, o desembargador Luiz Ferreira da Silva esclareceu que o Regimento Interno do TSE, em seu artigo 27, esclarece que as decisões do TSE só serão executadas quando houver o trânsito em julgado (ocasião em que não há como recorrer) ou quando o presidente do TSE informar a decisão, por telegrama, ao presidente do TRE regional.

Porém, segundo Luiz Ferreira, nenhuma dessas hipóteses ocorreu até o momento no caso envolvendo Barranco.

"No caso vertente, no entanto, não há notícia de que a decisão retrocitada tenha transitado em julgado; tampouco foi recebida, neste Regional, qualquer comunicação oficial advinda daquela Corte Superior determinando sua execução, excepcionalmente", ressaltou o desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Diante destes fatos, o desembargador determinou o aguardo da ordem do TSE para o cumprimento da decisão.

Entenda o caso

Jacques Gosch/RD News

O TRE havia retirado do político o direito de assumir a vaga no Legislativo, por entender que Barranco era "ficha-suja", devido ao fato de ter as contas na Prefeitura de Nova Bandeirantes rejeitadas pelo Tribunal de Contas.

O TCE condenou o então prefeito, por descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), entre outras irregularidades.

Porém, o ministro do TSE ressaltou que decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 10 de agosto, determinou que somente as Câmaras Municipais podem tornar inelegível um prefeito que teve suas contas rejeitadas por um Tribunal de Contas.

“Ocorre que no caso em tela o órgão legiferante [Câmara Municipal] não se manifestou e, desta maneira, é preciso estabelecer como interpretar a lacuna do órgão estabelecido como competente pela Suprema Corte”, disse Fux.

“Neste tocante no RE nº 729.744, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário decidiu que, em caso de omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990”, completou o ministro.

Desta forma, Luiz Fux acatou o recurso da defesa de Barranco e determinou o deferimento do registro de candidatura do petista, anulando a decisão anterior do TRE-MT.

Destronado

O deputado estadual, Pery Taborelli, informou, por meio de sua assessoria jurídica, que deve tomar medidas para tentar reverter a decisão TSE, que determinou a posse do ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Barranco, em seu lugar.

Taborelli convocou entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira (26), em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para se pronunciar sobre o caso. No entanto, o deputado sequer apareceu em seu gabinete.

Alegando estar em “outros compromissos”, o parlamentar determinou que seu advogado, Marcelo Coelho, lesse um pronunciamento aos jornalistas.

Em resumo, o pronunciamento dizia que Taborelli deve interpor um recurso para tentar continuar no Legislativo.