Os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Cuiabá receberão 100% do Reajuste Geral Anual ainda em 2016. O índice da reposição ficará em 9,49%.

O pagamento integral do RGA cumpre o compromisso do prefeito Mauro Mendes com os servidores municipais na data base da categoria em maio.

“Até o mês de novembro nós estaremos repondo a perda inflacionária para 100% dos servidores da Prefeitura de Cuiabá. Isso já foi informado a eles. Foi uma perda que eles tiveram e é um direito que o trabalhador tem dessa reposição inflacionária”, anunciou o prefeito Mauro Mendes em entrevistas às Rádios Mega e Jovem Pan .

No mês maio a prefeitura reajustou os salários em com acréscimo de 5%, a título de Reajuste Geral Anual. Os profissionais da educação tiveram seu reajuste em julho, que é a data base da categoria.

As reposições restantes serão feitas em 2 parcelas para todo o funcionalismo, incluindo os profissionais da educação. Em setembro o reajuste será de 2% e em novembro de 2,49.

A folha de pagamento da prefeitura, com encargos, está hoje em torno de R$ 54 milhões. Segundo o secretário adjunto de Gestão, Eroaldo Oliveira, o aumento na folha de pagamento de setembro, com o reajuste de 2%, será em torno de R$ 820 mil, levando-se em conta apenas a folha líquida, que dá em torno de R$ 41.897 milhões.

Com os reajustes o impacto no orçamento até o final do ano é estimado em R$ 10,7 milhões.