O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assistirá das galerias do Senado Federal, na próxima segunda-feira (27), ao pronunciamento da presidente afastada, Dilma Rousseff, durante o julgamento do processo de impeachment, segundo informaram os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Humberto Costa (PT-PE) e Paulo Rocha (PT-PA).

Durante os três primeiros dias da sessão do julgamento final do impeachment a galeria do plenário do Senado foi ocupada por jornalistas e fotógrafos.

O senador Paulo Rocha (PT-PA) explicou que a proposta inicial era que os convidados da presidente afastada e do presidente em exercício, Michel Temer, assistissem ao depoimento de segunda-feira nas poltronas situadas nas laterais do plenário, mas Lula pediu para acompanhar da galeria. Segundo Paulo Rocha, o ex-presidente chegará a Brasília neste domingo (28).

Para apresentar sua defesa, Dilma terá 30 minutos – prorrogáveis por prazo indeterminado a critério do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda a sessão.

Em seguida, ouvirá questionamentos formulados pela acusação, pela defesa e por senadores e poderá responder ou não.

Entre as pessoas que devem acompanhar a presidente afastada estão os ex-ministros Aldo Rebelo (Ciência e Tecnologia; Defesa; e Esporte), Aloizio Mercadante (Educação), Eugênio Aragão (Justiça), Jaques Wagner (Casa Civil), Miguel Rossetto (Secretaria-Geral), Patrus Ananias (Desenvolvimento Agrário) e Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo).

Os ex-assessores especiais de Dilma Giles Azevedo e Sandra Brandão também a acompanharão.

Lula em Brasília



O ex-presidente Lula esteve nesta sexta-feira (26) em Brasília, ficou algumas horas na cidade e voltou para São Paulo.

Segundo os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Paulo Rocha (PT-PA), ele se reuniu com Dilma no Palácio da Alvorada para fazer "troca de avaliações políticas" relacionadas ao processo de impeachment.