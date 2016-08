DO EXTRA



O processo de julgamento do impeachment de Dilma Rousseff já atravessa seu terceiro dia consecutivo e, provavelmente, já desgasta a energia dos principais envolvidos, o que é compreensível. Principalmente do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Ricardo Lewandowski.

Na tarde deste sábado, quando o plenário ouvia o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, Lewandowski interferiu para conceder a palavra ao senador Cristovam Buarque (PPS/DF).

No entanto, na hora H, o presidente da sessão se confundiu e chamou o parlamentar de "Cristóvão Colombo", o descobridor da América.

Com bom humor, Buarque retrucou: "Vossa Excelência, se quiser, pode me chamar de Cristovam Colombo Buarque de Hollanda".

Confira: