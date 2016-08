DO G1



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi alvo de críticas na manhã deste domingo (28) após postar um vídeo em sua página oficial do Facebook. Pouco mais de 20 minutos após a publicação do arquivo, usuários da rede social atacaram o prefeito sobre um outro vídeo que circula nas redes sociais onde Paes faz comentários com uma mulher contemplada com um apartamento da prefeitura.

Nas imagens, Paes entrega a residência a moradora e diz que ela vai “vai trepar muito nesse quartinho”. Em seguida, ele continua “vai trazer muitos namorados para cá”. Ao sair do apartamento ele aconselha a mulher “Faz muito sexo aqui, Rita”. Na sequência, o prefeito continua com as piadas e grita para os vizinhos “Ela disse que vai fazer muito ‘canguru’ perneta aqui. Tá liberado. A senha primeiro”.

Antes da interrupção da gravação, o prefeito do Rio pede que o cinegrafista corte a parte que ele faz graças com a moradora.

Na página do prefeito na internet, algumas pessoas classificaram o episódio como “lamentável”. Um dos críticos diz que Paes não merece “o mínimo de prestígio” por ter desmoralizado um “cidadão simples”. “Alguém que ofende e desmoraliza o cidadão simples não merece o mínimo de prestígio, muito menos continuar ''trabalhando'' em cargo público.”, diz um dos comentários.

O G1 entrou em contato com a Prefeitura do Rio e foi informado que o prefeito não irá se pronunciar sobre o episódio.