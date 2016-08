DA FOLHAPRESS



Os convidados da presidente afastada, Dilma Rousseff, poderão encontrar nesta segunda (29), do outro lado da galeria do Senado, os principais líderes de movimentos sociais que foram às ruas contra o governo petista e a favor do impeachment.



Dilma vai discursar às 9h no julgamento final sobre seu afastamento definitivo do cargo. A lista de convidados da acusação, entregue ao Senado pela advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment, contém 30 nomes.



Dentre eles estão Kim Kataguiri, Renan dos Santos e Fernando Silva Bispo, conhecido como Holiday (Movimento Brasil Livre); Rogério Chequer (Vem pra Rua); Beatriz Kicis Torrents (Revoltados Online) e Carla Zambelli (Nas Ruas).



O MBL ficou associado ao boneco inflável "Pixuleco", do ex-presidente Lula.



Zambelli, porta-voz do movimento Nas Ruas, ganhou notoriedade quando, em outubro passado, algemou-se em volta de uma das colunas do Salão Verde da Câmara como forma de pressionar o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela abertura do processo de impeachment.



Até Luiz Phillipe de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial, está na lista. Um dos líderes do "Acorda Brasil", ele também defendeu o impeachment de Dilma e o fim da corrupção no país.



Também foram convidados Maria Lúcia Bicudo, filha do jurista Hélio Bicudo, fundador do PT e um dos signatários do pedido de impeachment.



Outros autores de pedidos de cassação de Dilma também estão na lista: Claudia de Faria Castro, que encaminhou o pedido ao procurador-geral da República Rodrigo Janot, e o servidor aposentado do Senado Stelson Santos Ponce de Azevedo, que protocolou o pedido na Câmara dos Deputados.



O fato de os nomes estarem na lista não significa que todos estarão presentes. A relação serve para a segurança do Senado autorizar a entrada dessas pessoas na Casa.