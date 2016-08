DO G1



Manifestantes contrários ao afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff fizeram protestos em ao menos 4 estados e no DF na manhã desta segunda-feira (29). Dilma apresenta hoje a sua defesa no Senado.

Veja a situação em cada local:

Brasília (DF)



Em Brasília, o grupo se reuniu em frente ao Congresso Nacional para acompanhar a sessão de julgamento do impeachment. Segundo a Polícia Militar, cerca de 350 manifestantes contra o impeachment estiveram no local por volta das 9h, horário em que ela chegou ao Senado. De acordo com os organizadores, eram cerca de 2 mil pessoas.

Os apoiadores de Dilma levaram rosas e faixas em apoio à petista. Em algumas das faixas, estava escrito "Mulheres pela Democracia" e "Luto por Justiça".

Moreno (PE)



Um protesto organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloqueia o tráfego na BR-232, no distrito de Bonança, no município de Moreno, Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta segunda-feira (29).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são 50 pessoas no local. O MST não informou a quantidade de manifestantes.

Fortaleza (CE)



Na Praça do Ferreira, em Fortaleza, um grupo de manifestantes se reúne em ato a favor do governo Dilma Rousseff e contra o impeachment. A organização do movimento não repassou estimativa de quantas pessoas estão no ato. A Polícia Militar informou que não divulga dados de público.

Campina Grande (PB)



Em Campina Grande, o protesto marcado para começar às 8h na Praça da Bandeira, no Centro, começou a receber os primeiros manifestantes por volta das 9h30.



No local foi montada uma estrutura com telão onde é transmitida a sessão de julgamento de Dilma no Senado. Até as 10h, não havia estimativa de público.



Participam do manifesto representantes da Frente Brasil Popular, do Partido dos Trabalhadores e Central dos Trabalhadores do Brasil em Campina Grande.

Salvador (BA)



Um grupo de manifestantes faz um ato contra o presidente em exercício Michel Temer e em defesa da democracia na região do Shopping da Bahia, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (29). De acordo com a organização do protesto, cerca de 200 pessoas participam da mobilização. Já a Polícia Militar calcula 50 pessoas. A manifestação começou por volta das 9h30 e, segundo organizadores, não há previsão de encerramento.