DA REDAÇÃO



Os servidores públicos do município de Várzea Grande receberam ontem duas boas notícias. A primeira a liberação nesta terça-feira, 30, do crédito em conta corrente dos salários do mês de agosto e a segunda o fato de que o Tesouro Municipal já tem disponíveis os recursos necessários para o pagamento do 13º salário de todos os servidores, o que deverá acontecer até o dia 20 de dezembro.

A informação partiu do secretário de Gestão Fazendária, João Benedito Gonçalves Neto que frisou estar a atual administração desde maio de 2015 mantendo como prioridade o pagamento dos salários do funcionalismo público, pois ele ativa a circulação destes mesmos recursos na economia da cidade e de toda região do Vale do Rio Cuiabá.

“Esse compromisso em manter os salários em dia e contribuir com o giro de recursos na cidade, acaba sendo um diferencial para o desenvolvimento de Várzea Grande e é exatamente o que torna nossa cidade atrativa a novos investidores, pois há o comprometimento do poder público em gerar renda junto à população”, frisa o secretário Neto.

Todas as empresas têm a garantia de que no começo do mês há giro financeiro na cidade em valores que oscilam para mais de R$ 17 milhões, reforçou.

O secretário faz questão de destacar que o pagamento dos servidores em dia, bem como de fornecedores, vem sendo cumprido e priorizado graças ao comprometimento da atual gestão em trabalhar de forma eficiente, transparente e focada no controle fiscal das contas municipais.

“Sem esse controle justo e eficaz não poderíamos, nesse momento de crise no País e de queda nos repasses estadual e federal, manter o ritmo de investimentos na cidade, especialmente em infraestrutura, e ainda assim, manter salários pagos antes da virada do mês, como nos comprometemos a pagar”, pontua o secretário.