Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que já está adotando medidas para atender pedido do Governo de Mato Grosso

DA REDAÇÃO



O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, esteve em Brasília nesta segunda-feira (29), para entregar ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o senador Blairo Maggi, um documento que propõe ações urgentes para evitar o travamento do desenvolvimento no Estado oriundo do setor produtivo.

Os secretários das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), Ricardo Tomczyk, e de Fazenda (Sefaz-MT), Seneri Paludo também participaram da reunião.

Eles pediram ao ministro, que tome medidas para evitar que a economia de Mato Grosso seja afetada pela falta de capacidade de pagamento de investimentos dos produtores, devido a problemas climáticos na última safra.

Maggi recebeu a solicitação e disse já ter conhecimento sobre o assunto.

"Já encaminhamos o pedido para o Conselho Internacional no sentido de criar condições para que o Banco do Brasil e os demais órgãos dessa região possam apresentar alternativas aos produtores. É uma pauta que chegou à mesa, mas que já estamos negociando com a Fazenda para que o Conselho possa editar essa norma", destacou.

O vice-governador explicou que o Estado precisa de uma atuação do Governo Federal e do MAPA para dar fôlego aos agricultores, para superar a quebra de safra.

Problemas climáticos, aumento no custo de produção, adversidade econômica, oscilação do dólar, entre outros fatores, afetaram diretamente a 2ª safra de soja e milho em 2016, o que dificultou a viabilidade econômica da principal fonte de sustentabilidade de Mato Grosso.

Segundo Fávaro, o Estado está tendo dificuldades em aumentar a arrecadação. Isso porque a economia começa a diminuir em estados essencialmente agrícolas, com a falta de matéria-prima.

O vice-governador citou como exemplo o fechamento de uma indústria em Mato Grosso por falta de soja, o que represente nove milhões por mês a menos na arrecadação do Estado.

"Tem fábricas fechadas por falta de produto. Isso impacta na economia estadual, impacta na vida dos nossos produtores e nós, junto com as federações, as associações, e o Governo Federal, temos que buscar alternativas”, acrescentou.

A reunião também contou com a presença dos senadores por Mato Grosso, José Medeiros e Cidinho Santos, o secretário de Política Agrícola do MAPA, Neri Geller, os deputados federais Nilson Leitão e Adilton Sachetti, o suplente de deputado federal, Éderson Dal Molin, além de representantes das associações de classe.

Produtividade

De acordo com o Instituto Mato-grossense de Estatística Aplicada (Imea),"a inconstância do clima é, e provavelmente continuará sendo a principal preocupação dos agricultores do estado”.

O Instituto aponta que enquanto na safra 2014/2015 a média de produtividade do estado chegou a 52,89 sacas/ha, na safra 2015/2016 recuou em média 5,8%, chegando a 48 e 46 sacas/ha nas regiões Médio Norte e Leste do estado, respectivamente, onde houve as maiores perdas.

Assim, o custo de produção da soja deverá saltar de R$ 2.958,37 por hectare, constatados na safra 2015/2016, para R$ 3.550,04, no ciclo 2016/2017, com um aumento de 20% nos custos em reais, segundo o Imea.

Carlos Fávaro também destacou o bom relacionamento e acessibilidade ao Ministério da Agricultura e agradeceu a presença da bancada mato-grossense e das federações e associações de agricultura.

"Fico feliz não só pela facilidade do acesso agora ao MAPA. Fomos muito bem recebidos, o ministro é conhecedor da matéria, e tenho certeza que isso resultará em soluções para os produtores rurais não só do Nordeste, mas do Centro-Oeste brasileiro."