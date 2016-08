DO BLOG DO CAMAROTTI



O Palácio do Planalto já colocou em prática um "plano b" e escalou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para representar o Governo na primeira etapa da viagem internacional à China, caso Michel Temer não consiga chegar a tempo.



Blairo viaja ainda na noite desta terça-feira, como uma ação preventiva caso a votação final do impeachment atrase. A primeira agenda no país será um encontro com empresários em Xangai.

Temer avisou que só viajará para a China, onde haverá encontro de cúpula do G20, quando o processo de impeachment for concluído e ele puder assinar o termo de posse no Congresso.



Questionado pelo Blog, o ministro Blairo Maggi brincou: "Se o impeachment não passar, quando eu chegar a Dubai, volto para o Brasil."