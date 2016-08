Deputado Dilmar Dal Bosco, é o novo líder do Executivo na Assembleia

DA REDAÇÃO



O deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) foi oficializado como novo líder do governo estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).

O deputado se reuniu com o governador Pedro Taques e com o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, nesta terça-feira (30), para acertar os detalhes da liderança do Executivo na Casa de Leis.

O deputado foi convidado pelo próprio governador a assumir o posto e representar o Governo na AL-MT.

O secretário, Paulo Taques ressaltou a importância do trabalho de Dilmar e destacou a sua atuação na Assembleia.

“Nesse um ano e oito meses de governo ele sempre nos ajudou e atuou de forma exemplar na Assembleia para que os nossos projetos fossem encaminhados da melhor maneira possível. É um deputado que desde o início tem mostrado a sua lealdade”, afirmou o secretário.

O novo líder do governo agradeceu a confiança do governador Pedro Taques.

“Temos projetos de lei e mensagens do governo muito importantes. A LDO que está em apreciação dentro da casa, as reformas administrativa e tributária, o Refis que é importantíssimo a todo empreendedor do estado de Mato Grosso e a peça orçamentária, que é a LOA”, disse o deputado.

