O governador Pedro Taques baixou um decreto estabelecendo cortes drásticos no orçamento estadual. O objetivo é amenizar a grave crise de caixa, que fez o Executivo atrasar repasses para os Poderes em julho e agosto.

O Decreto 675/2016, publicado no Diário Oficial do Estado que circula nesta quarta-feira (31), estabelece, até dezembro, a redução de despesas de custeio e de pessoal.

Entre as medidas, o decreto suspende novos contratos para locação de imóveis ou veículos; a assinatura de jornais e revistas; a contratação de cursos ou outras formas de capacitação, aquisição de móveis ou equipamentos e concurso público.

A autorização de concursos públicos que ainda não estão em andamento também deverá ser reavaliada.

As suspensões previstas também se aplicam às licitações em andamento, cujos contratos não tenham sido assinados até dez dias da publicação do decreto.

O governador determinou, ainda, a redução do consumo de água, energia elétrica, aluguéis, limpeza e outros contratos de despesas.

Os órgãos e entidades ligadas ao Executivo deverão reduzir em, no mínimo 20%, os gastos com uso de telefone e despesas com viagens.

Taques avisou que os titulares das unidades orçamentárias que não cumprirem as metas de economia estabelecidas pelo decreto estarão sujeitos a cortes de programas finalísticos de suas pastas.

Incremento

As medidas anunciadas deverão cobrir um rombo no caixa do Estado, estimado em R$ 600 milhões.

Dados da Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) indicam que no, primeiro semestre, a receita do Estado foi de R$ 8 bilhões, enquanto o total de despesas empenhadas chegou a R$ 8,6 bilhões.

Fazem parte destas despesas os R$ 280 milhões que deveriam ter sido repassados em duodécimo aos Poderes (repasses constitucionais).

Somente com o Decreto 675/2016, o Estado já prevê uma economia de R$ 200 milhões com corte de gastos da máquina pública.

Veja os principais pontos do Decreto 675/2016:



Estão suspensos:

I - celebração de novos contratos de locação de imóveis e de locação de veículos e terceirização de serviços de transporte, destinados à instalação e ao funcionamento de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, bem como para a locomoção de servidores públicos no desempenho de suas funções e de atividades públicas que implique em acréscimo de despesa;

II - aditamento de objeto dos contratos de prestação de serviços e de aquisição de bens que implique no acréscimo de despesa;

III - aditamento de objeto dos contratos de locação de imóveis e de veículos que implique no acréscimo de despesa;

IV - aquisição de imóveis e de veículos, salvo para substituição de veículos locados, desde que comprovada a vantajosidade;

V - contratação de consultoria e renovação dos contratos existentes, admitindo-se prorrogação em casos excepcionais, devidamente justificados e submetidos à apreciação da Secretaria de Estado da Fazenda - (Sefaz);

VI - assinatura de jornais e revistas, excetuando-se as destinadas às assessorias de comunicação;

VII - contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba de deslocamento;

VIII - aquisição de móveis, equipamentos e outros materiais permanentes, ressalvados aqueles destinados à instalação e à manutenção de serviços essenciais e inadiáveis, devidamente justificados e submetidos à Secretaria de Estado de Gestão (Seges);

IX - aquisição de materiais de consumo, excetuando-se aqueles destinados ao desenvolvimento das atividades essenciais das unidades, cabendo à Seges o acompanhamento e o controle do consumo de tais materiais.

X - autorizações para concursos públicos, devendo ser reavaliadas todas as autorizações de concursos que ainda não se encontrem em andamento na data de publicação deste decreto, por iniciativa conjunta da Seges e da Sefaz, ouvido o Cogep (Conselho de Política de Gestão de Pessoas).

As medidas acima não se aplicam aos serviços públicos essenciais das áreas de saúde, segurança pública e educação e demais serviços voltados diretamente para o atendimento à população

Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão, de imediato, adotar as seguintes medidas:

I - redução de 10% (dez por cento) do consumo de água, energia elétrica, aluguéis, limpeza e outros contratos de despesas consideradas como essenciais;

II - redução de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa com viagem, nacional e internacional, para servidores a serviço do Poder Executivo Estadual,

abrangendo a concessão de diárias e verba de adiantamento para deslocamento, excetuadas aquelas realizadas pela Procuradoria-Geral do Estado para a prática de atos e providências no interesse da defesa do Estado de Mato Grosso e pelos órgãos da Segurança Pública quando as atividades a serem desenvolvidas estejam diretamente ligadas a sua atividade finalística;

III - redução de no mínimo 20% (vinte por cento) das despesas com o uso de telefonia.

Sobre gastos com pessoal, o Decreto diz que órgãos e entidades do Poder Executivo deverão observar e cumprir as seguintes ações estabelecidas para a gestão da despesa e controle do gasto de pessoal:

I - apresentar programação de redução de despesas com realização de serviços extraordinários para análise e manifestação técnica pela Seges, a qual deverá considerar as despesas realizadas nos últimos 02 (dois) anos, submetendo as suas conclusões ao Cogep para aprovação;

II - suspender o pagamento de horas extraordinárias, excetuadas as atividades policiais e de saúde, quando justificado pelo interesse público devidamente motivado perante a autoridade superior;

III - condicionar a convocação para a prestação de serviços extraordinários dos servidores não previstos no inciso II do caput deste artigo à prévia e indispensável autorização do Cogep;

IV - suspender a reestruturação ou qualquer revisão de planos de cargos, carreiras e vencimentos da Administração direta, autárquica e fundacional, bem como planos de cargos e salários das empresas públicas e sociedades de economia mista, pertencentes ao orçamento fiscal e de seguridade social, que impliquem em aumento da despesa de pessoal;

V - suspender a concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição, salvo os já concedidos até a data de publicação deste Decreto.

