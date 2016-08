AIRTON MARQUES E ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Os deputados de oposição Zeca Viana (PDT) e Janaina Riva (PMDB) criticaram o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei que define o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos de Mato Grosso.

Para os parlamentares, a ação atende, na verdade, a um pedido do governador Pedro Taques (PSDB).

“Isso gerou uma curiosidade, não só em mim, mas em todos os servidores públicos. Sendo um homem tão ocupado, como o procurador Rodrigo Janot se dá ao trabalho de vir querer prejudicar o servidor do Estado de Mato Grosso, sendo de notório conhecimento sua amizade com o governador Pedro Taques?”, questionou Janaina.

É uma ação sorrateira e rasteira de Taques. Pode até ser que ele fazia isso contra os cidadãos, quando era procurador da República. Mas, como governador ele não pode fazer isso

Zeca Viana, por sua vez, afirmou que a Adin é uma ação “sorrateira” e “rasteira” de Taques.

“É uma ação sorrateira e rasteira de Taques. Pode até ser que ele fazia isso contra os cidadãos, quando era procurador da República. Mas, como governador, ele não pode fazer isso”, afirmou.

“O governador além de caloteiro dos servidores públicos, agora age sorrateiro, rasteiro. Ele tem que honrar os votos dos eleitores, mas está nos envergonhando. Principalmente a mim, que fui um grande aliado, que acreditava em um governo sério. No entanto, está sendo um dos governos mais corruptos”, declarou.

O deputado ainda afirmou que a ação só foi proposta, após o próprio STF - ao atender Adin protocolada pelo PDT - determinar que Taques e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf (PSDB), se explicassem sobre o não pagamento integral da RGA neste ano.

“Interessante que o governador Pedro Taques só se ateve a isso após ser avisado pela ministra Rosa Weber, de ter que dar explicações sobre o não pagamento da RGA. Um Governo que na época da campanha pregava a valorização dos servidores públicos e hoje é o maior caloteiro do Estado de Mato Grosso. Esse é o legítimo Estado de Transformação?”, disse.

“Realmente, ele está fazendo a grande transformação, mas deixando Mato Grosso em estado de terrorismo. É um grande descumpridor de leis. Não tem argumentos para justificar a decisão de não pagar a RGA integral”, completou.

Viana também disse que o procurador-geral deveria propor ações similares referentes a todos os Estados.

“Se o STF atacar o pedido do Janot, não pode ser só para o Estado de Mato Grosso, mas para todos os outros, até naqueles Estados em que o STF deu ganho de causa aos servidores, em casos envolvendo o pagamento da RGA”, pontuou.

Para reforçar sua tese de que o Executivo está por trás da Adin, o deputado citou, em release enviado à imprensa, um ofício encaminhado pelo Governo do Estado à Procuradoria Geral da República informando que a RGA de 2016 impactaria a folha em R$ 628 milhões.

“Espanto”

A deputada Janaina Riva questionou o comportamento do procurador-geral, que, segundo ela, estaria se intrometendo em questões que não lhe cabem.

Ela citou o caso do atraso de parcelas do duodécimo aos Poderes e instituições estaduais, nos meses de julho e agosto, para justificar seu posicionamento.

Ele não se importa, por exemplo, com o não repasse do duodécimo aos Poderes em Mato Grosso, que é muito mais preocupante, do que o pagamento da RGA de servidor

“Ele não se importa, por exemplo, com o não repasse do duodécimo aos Poderes em Mato Grosso, que é muito mais preocupante do que o pagamento da RGA de servidor”, afirmou.

“Não consigo entender como o procurador-geral da República vem querer dar pitaco na questão dos servidores do Estado de Mato Grosso. Será que ele veio até aqui e participou de alguma reunião ou debate que participamos e presenciamos a falta de vontade do Governo do Estado em poder se acertar com os servidores?”, questionou.

A parlamentar ainda colocou em questão o ato de Janot, avaliado por ela como uma forma de defender do governador do Estado.

“O Governo trata com menosprezo os servidores públicos, testa os Poderes de Mato Grosso. Deixa de joelhos o Tribunal de Justiça. O Ministério Público, que é quem investiga o Estado, está correndo risco de atrasar salários, e o procurador-geral [Paulo Prado] não se pronuncia sobre isso”, disse.

“Janot não se pronunciou para defender os servidores do MPE, mas se pronunciou para defender o governador do Estado. Isso me causa espanto”.

Janaina declarou que tudo isso não passa de uma “conspiração” do Governo do Estado, “para que todos sejam submissos a esse ditador”.

"Falam sem provas"

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), líder do governo na Assembleia, comentou as acusações dos deputados Zeca Viana e Janaina Riva, de que Pedro Taques teria influenciado Janot a ingressar com a Adin.

Dilmar disse que a tribuna serve justamente para que os deputados falem o que quiserem.

“Eles têm a tribuna para fazer seus comentários. Mas de que maneira podem provar que houve influência? Se não podem provar, por que usar a tribuna para falar isso?

O deputado disse que desistiu de debater as acusações da oposição em plenário, pois há outras coisas mais importantes para serem discutidas neste momento.

Dilmar criticou, ainda, a postura de Viana que, segundo ele, "foi um dos maiores críticos" dos reajustes salariais feitos pelo Governo passado. "Ele sempre critiou a ingerência do Silval e hoje elogia”, diz.

A Adin

Arquivo O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor da Adin

Segundo a Adin, a lei aprovada em 2004, na gestão Blairo Maggi (PP), consiste em sujeitar a revisão de remuneração dos servidores estaduais ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é federal.

De acordo com Janot, a norma afeta de “forma grave” a autonomia e a capacidade de auto-organização dos entes federados menores.

“A lei estadual, igualmente, fere o princípio da divisão funcional do poder, ao estatuir reajustes automáticos em determinada época e de acordo com certos critérios, independentemente de iniciativa do Executivo e de negociações circunstanciais”, escreveu Janot na Adin.

Ainda segundo o procurador-geral, a lei cria expectativas que “não necessariamente podem ser atendidas”, por conta da realidade econômica.

Leia mais:

Janot entra com ação no STF contra a RGA de Mato Grosso