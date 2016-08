DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O senador José Medeiros (PSD) criticou a decisão da maioria dos seus colegas de parlamento em manter os direitos de Dilma Rousseff (PT) em exercer funções públicas. A escolha foi tomada logo após o Senado aprovar o impeachment da presidente por 61 votos a 20.

Segundo Medeiros, a escolha foi tomada após “conchavos” do PT com o PMDB.

Dos três senadores da bancada de Mato Grosso, somente ele votou pelo impeachment em conjunto com a perda dos direitos políticos. Os senadores Cidinho Santos (PR) e Wellington Fagundes (PR) votam pela cassação, mas pela manutenção dos direitos da petista.

“Vimos que pau que deu em Collor, não deu em Dilma. Saio daqui com vergonha, decepcionado. E creio que essa é a sensação do povo brasileiro: um gosto de caixão velho na boca”, disse o senador.

Medeiros ainda afirmou que irá “repensar” o apoio que daria a gestão do presidente Michel Temer (PMDB).

Vimos que pau que deu em Collor, não deu em Dilma. Saio daqui com vergonha, decepcionado.

Ele afirmou que, de acordo com a Constituição, a perda do mandato tem como consequência também a perda dos direitos políticos.

“Depois desse comportamento do PMDB, sinto que a base do Governo vai ter muita dificuldade. Nós vínhamos colaborando com o Governo, mas a situação vai ter que ser revista. Vamos nos reunir para ver o que vamos fazer”, afirmou.

“Nós fizemos uma votação e entendemos que a Constituição Brasileira foi rasgada com um acordo do PT com PMDB. Não dá para compactuar com isso. Fizemos um pacto de limpar o Brasil, de ajudar o Temer a ter condutas diferentes. Mas a forma como o PMDB se comportou aqui, para fazer esse ajeitadinho, rasgou a Constituição”, completou.

A decisão

A decisão, anunciada às 13h36min desta quarta-feira (31), ocorreu quase nove meses após o início da tramitação do processo na Câmara dos Deputados e três meses e meio depois do afastamento provisório de Dilma.

O Senado condenou a petista por crime de responsabilidade pelas chamadas "pedaladas fiscais", que são o atraso no repasse de recursos do Plano Safra a bancos públicos, e pela edição de decretos de créditos suplementares sem aval do Congresso.

Foram 7 votos a mais do que o mínimo necessário - 54 das 81 cadeiras do Senado.

Entretanto, votaram pela manutenção do direito de Dilma exercer funções públicas, o que inclui disputar cargos políticos, segundo a assessoria do Senado.



Foram 42 votos pela perda do direito de exercer funções públicas, 12 a menos do que seria necessário. Votaram contra 36 senadores e houve 3 abstenções.

Leia também:

Senado Federal cassa em definitivo mandato de Dilma Rousseff