DA FOLHAPRESS



O plenário do Congresso Nacional deu posse na tarde desta quarta-feira (31) a Michel Temer como presidente da República.

Ele já estava no cargo interinamente desde o afastamento de Dilma Rousseff por consequência da abertura do processo de impeachment dela, em maio deste ano. A posse foi dada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL). As informações são da Agência Brasil.



A cerimônia ocorreu no plenário do Senado, que estava lotado de senadores, deputados, ex-parlamentares e convidados. Temer leu juramento em que se compromete a defender e respeitar a Constituição. Em seguida, foi lido o termo posse.



A posse foi marcada logo após o plenário do Senado decidir pelo impedimento da presidente Dilma e Temer ser notificado de que assumiria definitivamente a Presidência da República até 31 de dezembro de 2018, quando termina o mandato.



Michel Temer é jurista especializado em direito constitucional e atuou como parlamentar por cerca de 25 anos, entre mandatos assumidos como eleito e suplente.

Foi presidente da Câmara dos Deputados por três vezes e foi eleito como vice-presidente junto com Dilma Rousseff em 2010 e depois reeleito em 2014.

Ele assume o posto no lugar de Dilma Rousseff (PT), cujo impeachment foi aprovado na tarde deste quarta-feira por 61 votos a 20.

Como presidente, terá a missão de conter a crise econômica e aprovar medidas consideradas impopulares, como a reforma da Previdência.

