DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) conseguiu fechar consenso com os sete deputados de oposição e deverá ser eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa.

A eleição ocorre na manhã desta quinta-feira (1º). O parlamentar alocou o deputado Silvano Amaral (PMDB) na quarta secretaria.



"O Zeca Viana prefere que marquemos posição, mas o grupo prefere estar na Mesa. Vou ficar com a quarta, porque não tinha a quinta", ironizou Amaral.



A chapa de Botelho foi fechada após um jantar no apartamento do atual presidente, Guilherme Maluf (PSDB) na noite de quarta-feira (31). No jantar, também estavam presentes o governador Pedro Taques (PSDB) e o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques.



Maluf ficará com a primeira secretaria. Já o deputado Gilmar Fabris (PSD) será o vice-presidente e Max Russi (PSB) segundo vice-presidente.



O deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), que ameaçava se unir a oposição será o segundo secretário.



A chapa fecha com Baiano Filho (PSDB) como terceiro secretário e Silvano na quarta secretaria.