DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Uma declaração do deputado estadual Zeca Viana (PDT), de que as eleições para a Mesa Diretora da Assembleia “não são baratas”, causou revolta no atual presidente Guilherme Maluf, na manhã desta quinta-feira.

A declaração foi dada ao Jornal da Capital, na 109,9 FM na manhã desta quinta-feira (1º). O deputado afirmou que os colegas perderam a “oportunidade de fazer uma eleição barata”.

Nesta quinta-feira, a Assembleia realiza a eleição para a Mesa Diretora, com a confirmação de que Eduardo Botelho (PSB) será o presidente pelos próximos dois anos.

Em razão das declarações de Viana, o clima esquentou no parlamento. Em discurso, o ainda presidente Guilherme Maluf (PSDB) foi duro. “Quero dizer que aceito perfeitamente críticas como democrata. Hoje há vários sites colocando que o senhor denuncia compra de votos”, afirmou Maluf. “Acho muito leviano um deputado fazer um comentário destes”.

Neste momento, Zeca Viana tentou retomar a palavra, mas Maluf não permitiu, dando oportunidade ao deputado Gilmar Fabris (PSD), que estava inscrito. “O senhor não vai falar, o senhor já fez seu pronunciamento”, disse Maluf, em tom ríspido.

Maluf só concedeu a palavra a Viana depois que Fabris permitiu. Ao retomar a fala, o deputado do PDT tentou esclarecer dizendo que havia aberto sua fala negando que tenha denunciado compra de voto. Ele, no entanto, não fez qualquer reparo sobre sua declaração de que a eleição não foi barata.

Zeca Viana é um dos sete deputados que tentaram viabilizar uma chapa independente para concorrer com a de Eduardo Botelho (PSB), mas não conseguiu.

"Infelizmente a chapa determinada pelo governador não teve ninguém com coragem para compor conosco, nem na presidência, nem na primeira secretaria. Os colegas perderam a oportunidade de fazer uma mesa mais barata e com maior credibilidade", afirmou Zeca.