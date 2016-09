DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Em discurso logo após ser eleito, na manhã desta quinta-feira (1º), o futuro presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), pediu que órgãos de controle do Estado e o Poder Judiciário não tratem o Legislativo como um lugar de “bandido”.

"Quero dizer aos Poderes – Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça -, que vamos construir uma relação de harmonia. Não entendam e não tratem essa Casa como tendo bandido. Aqui são 24 líderes e deputados que receberam milhões de votos. E vamos tratar harmonicamente cada um”, afirmou o parlamentar.

O deputado, cuja eleição teve o apoio do governador Pedro Taques (PDT), negou que a Assembleia seja “um puxadinho” do Executivo, conforme disse seu colega Zeca Vianna (PDT). “Não é puxadinho. Se fosse puxadinho, [os projetos do Governo] chegariam aqui e não aceitariam nenhuma emenda e nós aprovaríamos. Não foi assim. Todos foram discutidos amplamente e cada deputado teve seu valor”, disse.

O Governo terá aqui um parceiro para discutir projetos de seu interesse e do interesse do povo

Segundo Botelho, todos os membros do Parlamento emplacaram emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Fethab [Fundo Estadual de Transporte e Habitação]. “E em todos os projetos polêmicos que chegaram nesta Casa”.

Apesar de afirmar que o Legislativo não será um "puxadinho", Botelho acenou com uma parceria com o Paiaguás. “O Governo terá aqui um parceiro para discutir projetos de seu interesse e do interesse do povo. Os projetos que possam fazer com que consigamos sair desta crise e deste momento difícil”, afirmou. Ele, no entanto, pediu que o Paiaguás ouça mais o Legislativo. “Os deputados sabem de cada problema de cada município”.

Botelho também negou que a chapa tenha sido criada dentro do Paiaguás. “Eu vou dizer ao companheiro Emanuel Pinheiro que essa candidatura, na verdade, surgiu lá atrás, quando eu e ele começamos a trabalhar com a formação de uma chapa”, lembrou. “Então, não saiu lá de dentro do Palácio, saiu lá atrás quando começamos a construir essa chapa. Não deu certo naquela época, mas o sonho continuou”.

Botelho foi eleito na manhã desta quinta-feira com 21 votos favoráveis e três contrários. Ele só assume no ano que vem.

O atual presidente Guilherme Maluf (PSDB) ficará com a primeira secretaria. Já o deputado Gilmar Fabris (PSD) será o vice-presidente e Max Russi (PSB) o segundo vice-presidente.



O deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), que ameaçava se unir à oposição, será o segundo secretário. O grupo também conta com Baiano Filho (PSDB) como terceiro secretário e Silvano Amaral (PMDB) na quarta secretaria.