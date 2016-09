DOUGLAS TRIELLI E AIRTON MARQUES

O governador Pedro Taques (PSDB) defendeu a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no Supremo Tribunal Federal contra a lei que define o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos de Mato Grosso.

Para o tucano, a lei que estabelece a reposição inflacionária fere o pacto federativo e a súmula vinculante número 42.

“O Supremo já sumulou isso. Essa discussão é pacífica no Brasil. Tanto que no debate sobre RGA, as nossas afirmativas eram de que não cabe pagamento de RGA com indicadores estabelecidos pela União. Ofende o pacto federativo. Eu falei isso várias vezes”, afirmou, durante conversa com a imprensa.

“De forma objetiva: eu concordo com a tese da inconstitucionalidade da lei da RGA”, completou.

Segundo a Adin de Janot, a lei aprovada em 2004, na gestão Blairo Maggi (PP), consiste em sujeitar a revisão de remuneração de servidores de Estado ao índice apurado por órgão da administração pública federal.

A lei estabelece que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos do Estado serão revistos, anualmente, no mês de maio, sendo medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para Taques, a norma afeta a particularidade econômica de cada Estado.

“O INPC é um índice da União. A União não pode vincular os estados-membros. Porque cada Estado tem sua particularidade econômica. Cada Estado tem sua realidade econômica. Nós temos uma lei que foi aprovada. Se o STF reconhecer a inconstitucionalidade da lei de 2004, por óbvio que o assessório segue o principal, mas temos que saber qual a decisão”, disse.

O governador tucano acredita que o correto seria que se aplicasse a inflação estadual, mas que garantisse mecanismos para momentos de crise econômica.

“Você tem que ter mecanismos para resolver a forma de pagamento, que pode ser escalonado, pode em momento de crise não existir, como em 25 Estados da federação. Há bastante tempo, os outros Estados não têm uma lei como esta. Em São Paulo, me parece há 15 anos não se paga RGA”, afirmou.

Pagamento garantindo

Apesar disso, Taques garantiu que irá cumprir o pagamento da lei da RGA de 2016.

A lei sancionada por ele prevê 7,36% dos 11,28% da RGA em três parcelas – 2% no mês de setembro deste ano e 2,68% nos meses de janeiro e abril de 2017, respectivamente.

“Não sei se a Adin derrubará a lei deste ano. Depende se a relatora Cármen Lúcia vai decidir agora, se vai dar o rito abreviado ou vai submeter ao plenário, depende se vai dar efeito "ex tunc", que é desde 2004, ou "ex nunc", desde sua decisão. Depende de vários fatores. Penso que uma ação como esta não será julgada agora”, disse.

“Vamos pagar a RGA do mês de setembro, porque apresentamos o projeto de lei. Estamos trabalhando muito para saldar o salário do servidor, que é um direito deles”, completou.

