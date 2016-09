Encontro ocorreu na manhã desta sexta-feira (02.09) com diretores e presidentes dos sindicatos patronais industriais do Estado

Em reunião mensal de diretores do Sistema da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), o governador Pedro Taques falou sobre a situação financeira do Estado e as medidas de austeridade adotadas pelo Governo. Os secretários de Planejamento (Seplan) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Gustavo de Oliveira e Ricardo Tomczyk, respectivamente, também acompanharam o encontro com o setor produtivo.

Uma das medidas adotadas pela gestão foi publicada no Diário Oficial do Estado que circulou nesta semana (31.08). O decreto de contingenciamento dos gastos do Poder Executivo, busca o equilíbrio das contas públicas e a contenção do aumento percentual de gasto com pessoal, face ao atual cenário de retração da economia brasileira, e também prevê medidas de redução das despesas com o custeio da máquina.

De acordo com o governador, frente à situação vivenciada por outros estados brasileiros, o momento pede medidas pontuais para controlar as contas públicas. “Não vou pedir paciência aos senhores, mas o que estamos fazendo ainda são correções de erros do passado. Sei que antes de serem empresários da indústria, todos aqui são cidadãos e também queremos dividir com vocês as nossas angústias. A situação pede o ajuste das contas públicas”, ressaltou.

Conforme Taques, que ainda respondeu questionamentos sobre reforma tributária, licenciamento ambiental, entre outras questões direcionadas ao Governo durante a reunião, cada uma das demandas apresentadas será analisada e encaminhada para o secretário de Estado responsável. Com relação à saúde, educação e segurança pública, áreas prioritárias para o Executivo, o governador explicou que diante da recessão econômica o Governo Federal tem diminuído os repasses, limitando a capacidade de fazer investimentos.

“O governador deu a demonstração de que está disposto a escutar as reinvindicações do setor que, claro, também tem muito problemas e sabemos que o Governo tem feito o possível para solucioná-los. O governador é um homem competente, tem boa vontade e hoje se dispôs a escutar o que a indústria de Mato Grosso está precisando e quais são os grandes problemas que afligem o setor”, disse o presidente interino da Fiemt, João Carlos Baldassio.

O encontro realizado na manhã desta sexta-feira (02.09) é uma ação interna da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), de alinhamento das estratégias para o desenvolvimento do setor industrial no Estado. Ao todo, 37 sindicatos representam o setor produtivo nos encontros realizados mensalmente entre os membros da diretoria.

Também se juntaram ao diálogo entre Governo e sindicatos o presidente interino da Fiemt, João Carlos Baldassio; o presidente do Conselho Temático de Inovação e Tecnologia da Fiemt (Cointec), Silvio Rangel; os vice-presidentes da Fiemt, Edgar Teodoro Borges e Vilmar Frazner; e o deputado estadual Max Russi, como convidado.