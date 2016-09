DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

Em seu último semestre à frente da Prefeitura de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB) avaliou que o "grande legado" de sua gestão será mostrar que é possível “obra pública de qualidade”.

Em entrevista ao MidiaNews, durante uma de suas visitas às obras do Parque das Águas, próximo ao Centro Político Administrativo, Mendes disse que foi possível estabelecer “um novo referencial” para a gestão pública.

“Entre todas as obras que fizemos e estamos fazendo, aquilo que considero o grande legado é fazer com qualidade, mostrando respeito ao dinheiro público e mostrando que é possível ter equipamentos públicos de qualidade para nossa população”, afirmou.

“Quando entrei na Prefeitura, compreendi que mais do que fazer muito, é preciso se preocupar em mudar o rumo de como as coisas são feitas. Criar um novo padrão, estabelecer um novo referencial, colocar as coisas na direção correta. Então, fazer com qualidade e colocar no rumo correto são uma das grandes contribuições que nossa administração deixará para a cidade de Cuiabá”, completou.

Aquilo que considero o grande legado, é fazer com qualidade, mostrando respeito ao dinheiro público

Entre os projetos citados por Mendes estão quase 300 quilômetros de asfalto novo, 400 quilômetros de recapeamento, 21 creches, Parque Tia Nair, Complexo Dom Aquino, Hospital São Benedito, além das obras que ainda não foram concluídas, como Parque das Águas, Porto Cuiabá e o novo Pronto-Socorro.

O prefeito citou que todos os projetos foram realizados mesmo diante da crise econômica que passa o país. Segundo ele, a Prefeitura de Cuiabá conseguiu manter os salários de servidores em dia e ser uma das capitais com maior número de investimentos.

“Certamente, o desafio da administração é muito grande. Nesses três anos, próximo dos quatro anos, realizamos muitas ações e gostaríamos de ter feito mais. Mas fizemos muito, principalmente diante do cenário econômico que o país viveu nesse período”, afirmou.

“Desde 2014 estamos em crise no país. Em 2015 e 2016, muitas prefeituras e governos não conseguiram pagar os salários. Nós estamos com salário em dia, pagando fornecedores razoavelmente em dia e fazendo obras em todos os setores. Isso mostra que trabalho, seriedade e a correta aplicação do dinheiro público fazem a diferença em qualquer lugar”, completou.

Leia também:

“Nosso grupo certamente representa o melhor para Cuiabá”