O governador Pedro Taques, cuja gestão é avaliada como ótima ou boa por 37% do eleitorado

DA REDAÇÃO



Pesquisa Ibope divulgada neste sábado, pela TV Centro América, mostra que o governador Pedro Taques (PSDB) tem sua gestão avaliada como “boa e ótima” por 37% dos eleitores cuiabanos.

Conforme a pesquisa, a administração do tucano é considera regular por 43% dos eleitores da cidade, enquanto 16% a avaliam como ruim ou péssima. Quatro por cento dos entrevistados não souberam avaliar.

O Ibope também mediu a satisfação do cuiabano com o presidente Michel Temer (PMDB). Para 13%, sua gestão é "boa ou ótima". Outros 38% a consideram "regular", enquanto que para 31% é "ruim ou péssima". Dezoito por cento não souberam avaliar. Parte do trabalho de campo da pesquisa foi feita antes da efetivação de Temer como presidente.

A pesquisa ouviu 602 eleitores cuiabanos entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Já a margem de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há 95% de chances de o estudo retratar com fidelidade o momento político.

A pesquisa foi encomendada pela TV Centro América e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) sob o número MT-04797/2016.

Intenções de voto

A pesquisa também mediu a intenção de voto na eleição para prefeito de Cuiabá.

Conforme o instituto, na modalidade estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes dos candidatos, o Procurador Mauro (PSOL) aparece com 24% das intenções de voto. Em seguida, vêm Emanuel Pinheiro (PMDB) com 22% e Wilson Santos (PSDB) com 18%.

Na sequência, estão os candidatos Julier Sebastião (PDT) e Serys Slhessarenko (PRB) empatados com 6%. Por último, Renato Santtana (Rede) com 1%.

