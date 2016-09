THAIZA ASSUNÇÃO

A Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), da Polícia Civil, deflagrou na manhã desta segunda-feira (26), a 4ª fase da Operação Sodoma, que investiga crimes de corrupção praticados contra uma organização criminosa no Estado de Mato Grosso.

O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, preso no Centro de Custódia de Cuiabá, teve novamente um prisão preventiva cumprida, além de Marcel De Cursi, Arnaldo Alves, Silvio César Correia Araújo e o empresário Valdir Piran, que atua no ramo de factoring.

Para prestarem interrogatórios foram conduzidos coercitivamente Valdir Piran Junior, Eronir Alexandre, Marcelo Malouf, José Mikael Malouf, Willian Soares Teixeira, Ademir Beraldi, Eliane Maria da Silva, Catarino José da Silva Neto e Alan Malouf, além do cumprimento de buscas e apreensão em residências e empresas dos investigados.

As provas não deixam quaisquer dúvidas quanto às suas respectivas atuações em mais esse enorme esquema criminoso que sangrou os cofres públicos do Estado de Mato Grosso

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima, procurador do Estado aposentado, foi preso por mandado preventiva no Rio de Janeiro (RJ), por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Valdir Piran e Arnaldo Alves tiveram os mandados de prisão cumpridos em Brasília, com apoio da Polínter do Distrito Federal.

O empresário Valdir Piran, que foi detido em Brasília

O foco da Operação Sodoma é o suposto desvio de dinheiro público realizado através de uma das três desapropriações milionárias pagas pelo governo Silval Barbosa durante o ano de 2014. Os trabalhos de investigações iniciaram há mais de um ano.

As diligências realizadas, segundo a Defaz, evidenciaram que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, nesta capital, no valor total de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda., proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro público do Estado, em "benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador Silval Barbosa".

Segundo a Defaz, ficou comprovado na investigação que participaram dessa fraude além de Silval Barbosa, Pedro Jamil Nadaf (ex-secretario-chefe da Casa Civil), Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (procurador de Estado aposentado), Marcel de Cursi (ex-secretário de Fazenda), Arnaldo Alves de Souza Neto (ex-secretário de Planejamento), Afonso Dalberto (ex-presidente do Intermat), além do proprietário do imóvel Antonio Rodrigues Carvalho, seu advogado Levi Machado, o operador financeiro Filinto Muller e os empresários Valdir Piran e Valdir Piran Junior.

R$ 10 milhões para Silval

Segundo a Defaz, de todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15,8 milhões retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

De acordo com a investigação, R$ 10 milhões desviados seriam para Silval Barbosa. O restante teria sido dividido entre os demais participantes, no caso Pedro Nadaf, Marcel De Cursi (ex-secretário de fazenda), Arnaldo Alves de Souza Neto (ex-secretário de Planejamento), Afonso Dalberto e o procurador aposentado Chico Lima.

O empresário Mikhael Maluf, que foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento

Segundo a Defaz, além de diversas colaborações premiadas, confissões e análise documental ocorridas durante a investigação, a prova material obtida através dos afastamentos de sigilos bancários e fiscal reforçaram a participação dos envolvidos, "não deixando quaisquer dúvidas quanto às suas respectivas atuações em mais esse enorme esquema criminoso que sangrou os cofres públicos do Estado de Mato Grosso".

Segundo a Defaz, com base nas provas produzidas a Policia Civil representou por prisões preventivas, buscas e apreensões, conduções coercitivas e ainda bloqueios judiciais de contas bancárias, nos quais foram cumpridas em Cuiabá e nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

A operação conta com suporte da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) de Mato Grosso, da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, e da Polínter de Brasília. Para a operação foram mobilizados 100 policiais civis (delegados, investigadores e escrivães lotados na Defaz, Deddica, GCCO, GOE, Dema, DRE).

Por se tratar de investigação sob sigilo, a Polícia Civil somente irá se pronunciar via a nota oficial.

Empresário Marcelo Malouf, que foi conduzido coercitivamente, deixa a Defaz (atualizada às 9h10)

Um dos conduzidos coercitivamente, o empresário Marcelo Malouf, deixou a Defaz, após ser ouvido. Ele saiu sem falar com a imprensa, que está no local.

Advogados negam irregularidade (Atualizada às 09h40)

O advogado Ulisses Rabaneda, que defende Mikael Malouf, explicou que as investigações giram em torno de transações financeiras que envolvem o nome de seu cliente. Segundo Rabaneda, Mikael havia recebido cheques endossados em seu nome.

“Receber cheques endossados não é crime nenhum. A própria lei do cheque permite que ele percorra diversos contratos ou seja emitido nominalmente a alguém. E o endosso faz com que ele seja depositado em outras contas. Relacionadas ao meu cliente, as transações são completamente lícitas, ele veio esclarecer e a autoridade policial inclusive já o liberou” garantiu Rabaneda.

Divulgação PJC-MT Policiais chegam ao Buffet Leila Malouf, para fazer busca e apreensão

A defesa de Marcelo Malouf, representada pelo advogado Huendel Rolim, também confirmou a versão das operações financeiras, mas esclareceu que a justiça determinou sigilo sobre os detalhes das tais transações.

“É uma operação financeira em que o Marcelo tomou um empréstimo. A polícia não nos autorizou a falar sobre este tema por conta do sigilo do inquérito. Mas eu posso garantir que ele só foi ouvido em termos de declarações”.

Primos são levados à Defaz (Atualizada às 10h10)

Os primos Catarino da Silva Neto e Eliane Martins foram conduzidos para a Defaz. Segundo apurou a reportagem, eles teriam recebido um cheque no valor de R$ 300 mil oriundo do esquema.

Chico Lima é preso no Rio de Janeiro (Atualizada às 10h45)

O procurador aposentado Francisco Lima foi preso por policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em seu apartamento na Capital fluminense.

Sócio da Todimo também é alvo (Atualizada às 11h10)



O empresário Ademir Beraldi, um dos sócios da Todimo, empresa que atua no ramo de materiais de construção em Mato Grosso, foi conduzido coercitivamente, para prestar depoimento pela Defaz.



A assessoria de Beraldi afirmou que ele já prestou os esclarecimentos e foi liberado.

Casa de Alan Malouf também é alvo de busca e apreensão (Atualizada às 11h20)

Residêcia do empresário Alan Malouf, que foi alvo de busca e apreensão



A assessoria da Polícia Civil confirmou que o empresário Alan Malouf também foi alvo de condução coercitiva. Sua residência, em Cuiabá, foi alvo de busca e apreensão.



Além dele, a Defaz já confirmou os seguintes nomes, que foram conduzidos para prestaresclarecimentos: Willian Soares Teixeira, Ademir Beraldi, Eliane Maria da Silva, Catarino José da Silva Neto, Valdir Piran Junior, Eronir Alexandre, Marcelo Malouf, José Mikael Malouf e Alan Malouf.



A PF cumpriu mandado de busca e apreensão em sua casa e no Buffet Leila Malouf.

Agentes encontram pistola (Atualizada às 11h30)

O MidiaNews obteve cópia de um vídeo que mostra Políciais Civis de Mato Grosso abrindo o cofre de um dos alvos da 4ª fase da Operação Sodoma, que investiga um esquema milionário envolvendo desapropiração de área em Cuiabá.

No cofre, os agentes encontram uma pistola, munição, relógios e uma carteira de identificação.

Alan Malouf chega à Defaz (Atualizada às 12h)

O empresário Alan Malouf, um dos alvos da Operação Rêmora 4, chegou à sede da Defaz pouco antes do meio-dia. Ele não quis falar com a imprensa.

Primos deixam a Defaz (Atualizada às 12h06)

Os primos Catarino da Silva Neto e Eliane Martins, alvos da operação, já deixaram a Defaz, após prestar depoimento. Nem eles nem seus advogados aceitaram falar com a imprensa.

Empresário Alan Malouf deixa a Defaz (Atualizada às 14h09)

Após cerca de duas horas prestando depoimento, o empresário Alan Malouf deixou a sede da Defaz, na companhia de seu advogado. Nenhum dos dois quis falar com a imprensa.