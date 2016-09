DA REDAÇÃO



O presidente em exercício da Câmara Municipal de Sinop, Roger Schallenberger (PR), transferiu a sessão ordinária que seria realizada nesta segunda-feira (26) para a quinta-feira (6) da próxima semana.

A justificativa do parlamentar, é de que resolveu alterar a data devido ao pleito eleitoral que se aproxima neste final de semana.

Porém os vereadores Fernando Assunção, do PSDB, Júlio Dias e Wollgran Araújo, do DEM, afirmam que a atitude do presidente em exercício, foi para preservar o mandato do prefeito Juarez Costa (PMDB), e a candidata a prefeita e atual vice do município, Rosana Martinelli (PR), que é da mesma sigla que o presidente em exercício.

“Esse adiamento foi por medo da população, que já tinha lotado as nossas galerias na última semana, pedindo a saída do prefeito, fico triste que essa manobra tenha sido feita na calada da noite”, declarou Fernando Assunção.

Pedido de afastamento

Vereadores da Câmara Municipal de Sinop pediram afastamento do prefeito Juarez Costa (PMDB), devido às denúncias publicadas na imprensa, dando conta dos apartamentos, carros e pagamentos feitos por intermédio de cheques emitidos por uma empresa de Sinop, prestadora de serviços para a empresa concessionária do serviço público “Águas de Sinop”.

De acordo com o documento apresentado no parlamento municipal, o caminho a ser seguido, seria a instalação de uma CPI para apurar os fatos, porém como os fatos estão sendo apurados pelo Gaeco e pelo Ministério Público, os parlamentares solicitaram o afastamento do prefeito.

Segundo eles, com o afastamento, os fatos que levaram o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a pedido do GAECO a proceder a busca e apreensão na casa de Juarez por crimes de enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, dentre outros, sejam apurados de forma mais isenta.

O documento lembra ainda, que o MPE abriu mais de 150 procedimentos de investigação contra o prefeito, por atos que atentam contra a administração pública.