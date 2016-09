DA REDAÇÃO



No início deste mês, em reunião realizada entre os membros da CPI dos Frigoríficos e representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foi apresentada a possibilidade de duas plantas de inspeção estadual passarem a operar com inspeção federal.

O carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Mapa identifica os alimentos com procedência conhecida, registrados e inspecionados pelo governo para cumprimento das exigências do mercado externo.

Segundo o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o “Nininho”, a CPI já recebeu o comunicado de que a planta de Cáceres está autorizada a operar com SIF. Já a planta de Rondonópolis aguarda os trâmites legais e deverá ser emitido o parecer nos próximos dias.

“Podemos considerar a conquista dos estabelecimentos de Cáceres e Rondonópolis uma resposta do trabalho que estamos desempenhando. Não vamos ferir os modos legais, os trabalhos de coleta de dados e de informações continuam conforme o planejamento desta Comissão que segue os procedimentos regimentais investigativos. Porém, não podemos dissociar do papel social a cumprir, o êxito destas plantas que é o reflexo do processo de implantação da CPI”, declarou o parlamentar.

A inspeção federal é essencial para permitir que a carne brasileira seja exportada para mais de 140 países, inclusive para mercados altamente exigentes em relação à qualidade de produto, como os Estados Unidos, a Rússia e o bloco da União Europeia.

Com a mudança dos estabelecimentos de Mato Grosso de inspeção estadual para federal, o Estado passa a ter a possibilidade de expandir o mercado de abate e desossa.

Estiveram presentes na reunião o membro titular da Comissão, deputado estadual Wagner Ramos, o superintendente do Mapa, José Guareski, o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e do secretário-adjunto de Agricultura, Alexandre Possebon.

CPI dos Frigoríficos

A CPI dos frigoríficos teve início em março deste ano com objetivo de investigar as razões que levaram ao fechamento de 21 plantas frigoríficas no estado, causando desequilíbrio social e no segmento da pecuária com a desvalorização da arroba do boi, conforme está disposto o ATO 005/2016.

Embora o objetivo primordial da CPI seja a investigação parlamentar, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Frigoríficos, já apresentam avanços das análises e investigações, com resultados positivos para o setor de abate de bovinos em Mato Grosso.