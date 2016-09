DA REDAÇÃO



Servidores públicos de todo o estado e da Assembleia Legislativa poderão ser beneficiados com 20 dias de licença-paternidade, caso dois projetos de autoria do deputado Guilherme Maluf (PSDB) sejam aprovados.

Atualmente, os servidores mato-grossenses podem se ausentar do serviço por apenas 5 dias após o nascimento ou adoção de seus filhos, conforme estabelecido na Lei Complementar 04 de 1990. Os servidores federais, por sua vez, têm direito a 20 dias de licença.

“Queremos assegurar aos servidores estaduais o mesmo direito do qual já usufruem os servidores federais, pois entendemos que o acompanhamento do homem nos primeiros dias de vida da criança é de suma importância”, declarou Maluf.

A pediatra Patrícia Pires explica que o primeiro mês de vida do recém-nascido é um período de muitas descobertas e adaptações na rotina da família, por isso o apoio do pai é essencial.

“A mãe se sente mais frágil e sensível com as mudanças físicas e psicológicas que sofre nessa fase, portanto a presença do pai pode transmitir mais segurança a ela, além de auxiliar nos cuidados com o bebê, que são intensos”, diz.

Além disso, segundo ela, a interação do pai com o bebê fortalece o vínculo entre ambos. “Estudos comprovaram que a figura paterna também é muito importante para o desenvolvimento saudável da criança”, ressalta Patrícia.

A ampliação do benefício a todos os servidores do estado está prevista no Projeto de Lei Complementar nº 10/2016. Apresentado em abril, o projeto ainda aguarda análise da comissão de mérito para ser encaminhado à votação em plenário.

Projeto de Resolução - Ciente da importância que a questão requer, Guilherme Maluf também apresentou, em sessão plenária do dia 14 de agosto, um Projeto de Resolução visando assegurar o mesmo direito aos servidores da Assembleia Legislativa.

Na hipótese de este projeto ser aprovado antes que o citado anteriormente, os servidores do Poder Legislativo poderão usufruir do benefício de forma imediata. Caso o contrário ocorra, no entanto, os prazos para licença não poderão ser acumulados.

Ildefonso Taques atua como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e aguarda ansiosamente o nascimento do primeiro filho. A chegada de Mikael está prevista para dezembro e é motivo de grande felicidade na família. Felicidade essa que, segundo ele, será ainda maior, caso tenha a oportunidade de passar mais tempo ao lado da família.

“Vai ser muito bom se eu puder ficar mais tempo ajudando a minha esposa e acompanhando os primeiros momentos da vida do meu filho. Espero que a proposta seja aprovada”, disse.

Embora esteja se preparando para a chegada do Mikael, Renata Rosa, esposa de Ildefonso, confessa sentir um pouco de insegurança por ser “mãe de primeira viagem”. Para superar isso, ela espera contar com o apoio do marido.

“A presença do pai nos primeiros dias de nascimento da criança será fundamental, pois, além da companhia, vou precisar de ajuda para trocar a fralda, dar banho e revezar nas acordadas noturnas. Tê-lo ao meu lado, compartilhando esse momento mágico, será maravilhoso”, afirmou.