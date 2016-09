LUCAS RODRIGUES

DA REDAÇÃO

O empresário de factoring Valdir Piran e o ex-secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, foram presos preventivamente em Brasília (DF), na manhã desta segunda-feira (26).

Ambos são alvos da 4ª fase da Operação Sodoma, da Delegacia Fazendária. Eles devem ser encaminhados para Cuiabá ainda hoje e levados ao Centro de Custódia da Capital (CCC).

A prisão deles em Brasília foi feita pela Polícia Civil local, com apoio da Polinter.

Esta fase da Sodoma apura suposto desvio de dinheiro ocorrido por meio de uma das três desapropriações milionárias pagas pelo governo Silval Barbosa durante o ano de 2014. Os trabalhos de investigação iniciaram há mais de um ano.

Além deles, também tiveram novos mandados de prisão cumpridos: o ex-governador Silval Barbosa e os ex-secretários Marcel de Cursi e Silvio César Correia Araújo (que já estão presos), o procurador aposentado Francisco Lima Filho, o “Chico Lima”, e o também ex-secretário Arnaldo Alves, que até então não era investigado.

Para prestarem interrogatórios foram conduzidos coercitivamente Valdir Piran Junior, Eronir Alexandre, Marcelo Malouf, José Mikael Malouf, Willian Soares Teixeira, além do cumprimento de buscas e apreensão em residências e empresas dos investigados. Marcelo e Mikael Malouf atuam no ramo da construção civil.

O suposto esquema

A Polícia Civil divulgou que o desvio ocorreu por meio do pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, nesta capital, no valor total de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda., proprietária do imóvel.

Segundo a Defaz, de todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15,8 milhões retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

De acordo com a investigação, R$ 10 milhões desviados seriam para Silval Barbosa. O restante teria sido dividido entre os demais participantes, no caso Pedro Nadaf, Marcel De Cursi (ex-secretário de fazenda), Arnaldo Alves de Souza Neto (ex-secretário de Planejamento), Afonso Dalberto e o procurador aposentado Chico Lima.

Além de diversas colaborações premiadas, confissões e análise documental ocorridas durante a investigação, a prova material obtida através dos afastamentos de sigilos bancários e fiscal, conforme a Defaz, reforçaram a participação dos envolvidos, "não deixando quaisquer dúvidas quanto às suas respectivas atuações em mais esse enorme esquema criminoso que sangrou os cofres públicos do Estado de Mato Grosso".