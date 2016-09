A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) informa que as unidades do Ganha Tempo, Serviço Nacional de Emprego (Sine) e Restaurante Prato Popular estão funcionando em horário normal.

Os órgãos não foram incluídos no decreto 694, que dispõe sobre a flexibilização do horário de funcionamento.

O programa Ganha Tempo atende em duas unidades. Na da capital, localizada ao lado da Praça Ipiranga, os atendimentos são realizados sempre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h e aos sábados das 07h30 às 12h30. Já a unidade do Várzea Grande Shopping atende de segunda a sexta, das 09h às 19h.

O Sine Matriz, localizado na Rua Baltazar Navarros, região central da capital, atende o público de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h. O restaurante Prato Popular, que fica ao lado do Sine, irá continuar a fornecer as refeições das 11h às 13h.

Decreto 694

A flexibilização de horário de funcionamento de órgãos e repartições do Governo do Estado, foi regulamentada pelo decreto 694, de 16 de setembro de 2016. A mudança dos turnos de funcionamento para o período vespertino, das 13h às 19h, começou a valer nesta segunda-feira (26).

A Setas está enquadrada na alteração, porém, as unidades de atendimento direto ao cidadão, como o Sine, Ganha Tempo e Restaurante Prato Popular, continuam funcionando normalmente. As mudanças em horário de expediente e de despesas com custeio não devem prejudicar a qualidade do serviço público.