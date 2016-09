O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki

DA FOLHAPRESS



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki autorizou o compartilhamento de inquéritos envolvendo políticos com a força-tarefa da Lava Jato no Paraná, para que o Ministério Público Federal cobre dos suspeitos a devolução de recursos desviados.



Com o material em mãos, os procuradores deverão entrar com ações de improbidade administrativa contra os acusados de participar do esquema de corrupção da Petrobras. O pedido de acesso às provas foi feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.



Entre os inquéritos que serão enviados ao Paraná estão os relacionados aos senadores Gleisi Hoffmann (PT-PR), Fernando Collor (PTC-AL) e Benedito de Lira (PP-AL).



Também constarão provas contidas nas investigações que têm como alvo os deputados Aníbal Gomes (PMDB-CE), Vander Loubet (PT-MS), Luiz Fernando Faria (PP-MG), José Otávio Germano (PP-RS), Nelson Meurer (PP-PR), Arhur Lira (PP-AL) e Roberto Britto (PP-PA).



Um dos documentos anexados ao pedido é assinado pelo coordenador da força-tarefa de Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol.



"[...] o material probatório produzido é extremamente relevante, pertinente e necessário para possibilitar a instauração de apuração na esfera de responsabilização por ato de improbidade administrativa ao fim do enquadramento das condutas de agentes públicos e terceiros envolvidos, notadamente porque complementam e auxiliam na compreensão do complexo esquema de desvio de verbas públicas em detrimento da Petrobras", justifica Dallagnol.



Em agosto, a AGU (Advocacia-Geral da União) requereu medida semelhante a Teori, ministro relator da Lava Jato no Supremo.



Na ocasião, pediu acesso a informações que podem embasar futuras ações de ressarcimento e contra políticos alvo da Lava Jato. A AGU quer que o Judiciário compartilhe os inquéritos em que a Polícia Federal já concluiu a apuração e apresentou seu relatório final.