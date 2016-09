O senador Wellington Fagundes (PR): momento é de dialogar com o Governo Federal

O senador Welington Fagundes (PR) contestou a forma como o governador Pedro Taques (PSDB) e outros 19 gestores estaduais estão pedindo uma ajuda emergencial à União.

Na última quarta-feira (21), os governadores enviaram uma carta aberta ao presidente Michel Temer (PMDB), alertando que irão decretar “estado de calamidade” caso a ajuda de R$ 7 bilhões não seja liberada.

De acordo com Fagundes, a pressão dos 20 gestores não é a forma mais correta de se sair da crise.

“O que está se colocando é um na parede contra o outro. Alguns governadores estão agindo no sentido de pressionar o Governo Federal. A União não terá a solução se não for através do diálogo”, afirmou.

“O diálogo é buscar aumentar a eficiência da gestão pública federal, estadual e municipal. E, principalmente, investimentos da iniciativa privada, seja interno, seja externo. Não adianta botar um contra o outro. Tem que buscar a solução. O Michel Temer é de muito diálogo”, completou.

Ainda segundo o senador, Temer não apresentou medidas efetivas para fazer com que o País volte a ter credibilidade e confiabilidade para novos investidores. Fagundes completou, afirmando que o mesmo é visto em Mato Grosso.

“Hoje nós estamos com essa dificuldade a nível nacional, pois o investidor não tem segurança para investir no País. É um problema nacional, mas mais ainda estadual. Tudo em Mato Grosso é auditoria, sem novas propostas. Precisamos buscar acelerar e encontrar formas para fazer o investimento chegar”, declarou.

“Até agora, estamos vivendo um Governo de expectativas. Mas o investimento ainda não chegou. Após as eleições, o Governo Michel Temer vai ter que buscar, junto com o Congresso, o que se pretende fazer. Até agora, o Governo não apresentou uma solução”, pontuou.

A carta

De acordo com a carta, entre 2015 e 2016 os Estados adotaram medidas de redução de despesas da máquina em meio à crise econômica nacional.

Entretanto, segundo eles, ao mesmo tempo a União reduziu repasses como o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e atrasou os da Lei Kandir (compensação do ICMS das Exportações, não cobrados pelos Estados para incentivar mais exportação).

Segundo a carta, esse cenário tem prejudicado serviços essenciais como a segurança, saúde e até os repasses de duodécimos aos outros poderes de cada Estado.

Os governadores ainda ressaltaram que, ao Rio de Janeiro, foram destinados R$ 2,9 bilhões para as Olimpíadas, após decreto de calamidade.

Ainda segundo a carta, 20 Estados em calamidade representariam um “prejuízo” ao Brasil e à sua imagem num momento em que tenta sair da crise.

Segundo eles, nenhuma ação será tomada antes que uma agenda com Temer seja confirmada.

Conforme adiantou MidiaNews na semana passada, dos R$ 7 bilhões pedidos pelos governadores, Mato Grosso ficaria com pouco mais de R$ 500 milhões.

