O governador Pedro Taques (PSDB), que tinha planos de se encontrar com o presidente da República Michel Temer (PMDB), em Brasília, esta semana, viaja de volta a Cuiabá sem um posicionamento de agenda.

“Mais uma vez vamos a Brasília em busca de recursos para sanar as dificuldades. Já pedimos uma agenda à Casa Civil com o presidente da República, Michel Temer, e vamos expor, mais uma vez, a gravidade do problema. Vou buscar sensibilizar o presidente sobre o momento em que vivemos”, publicou o governador, na semana passada, em sua página no Facebook. Ao todo 20 governadores tentam receber recursos emergenciais do Governo Federal.

No entanto, a assessoria de Taques informou ao MidiaNews que a Casa Civil da Presidência não se posicionou sobre uma possível agenda com os governadores.

Diante da situação, Taques, que estava em São Paulo participando de um Fórum de Infraestrutura e Logística, promovido pelo LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), deve retornar ainda hoje para Mato Grosso.

Estado de calamidade

Pedro Taques e outros 19 governadores assinaram uma carta endereçada ao presidente, pedindo uma ajuda emergencial de R$ 7 bilhões aos Estados.

Caso o montante não seja liberado, as 20 unidades da federação alertaram que irão decretar “estado de calamidade pública”.

No encontro planejado com Temer, além de reforçar o pedido deste reforço financeiro, Taques iria, mais uma vez, cobrar a liberação de mais de R$ 400 milhões referentes ao Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX).

“A crise financeira não é uma exclusividade de Mato Grosso, outros Estados da Federação passam pelo mesmo problema. Diante disso, assinamos nesta semana uma carta direcionada ao presidente Temer pedido auxílio de R$ 7 bilhões para sair do sufoco. A União precisa entender, definitivamente, o seu papel neste momento de extrema dificuldade. É o desafio de agora”, cita trecho da publicação de Taques em sua rede social.

Segundo o governador, nem mesmo os esforços para enxugar os gastos estão sendo suficientes para controlar a crise no caixa do Estado.

“Estamos encarando todos os desafios, estamos fazendo a lição de casa, cortando despesas, cortando toda e qualquer gordura da máquina pública. Mas, essas medidas se mostram insuficientes diante do momento de extrema dificuldade no caixa do Estado”.

LIDE

O Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) promoveu, em São Paulo, o Fórum de Infraestrutura e Logística, que reúne empresários do setor da construção civil, logística e tecnologia e autoridades públicas.

O governador foi um dos palestrantes do evento. Em sua fala, ele abordou o tema “Logística Como Fator Da Competitividade”.

O objetivo do evento é debater sobre questões, diretrizes e soluções para a área de infraestrutura, mobilidade e logística no Brasil.

O Fórum também abordou o recém-anunciado programa do governo federal “Crescer”, que propõe reformular o modelo de concessões brasileiro, fortalecer a segurança jurídica, transparência e estabilidade regulatória, além de modernizar a governança no segmento.

A proposta prevê um montante de R$ 30 bilhões já para a primeira etapa da rodada de licitações. O projeto que inclui ativos em rodovias, ferrovias, terminais portuários e nos setores de mineração, saneamento e geração e distribuição de energia, pretende possibilitar oportunidades de negócios e ajudar o Brasil a retomar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Também discursaram o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a diretora de Infraestrutura do BNDES, Marilene Ramos, o secretário de Articulação de Investimentos de Parceria do Governo Federal, Marcelo Allain, o presidente do LIDE Infraestrutura, Roberto Giannetti, entre outras autoridades.

