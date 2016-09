O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou, nesta terça-feira (27), que o Programa de Parceria em Investimentos (PPI) do Governo Federal não pode ser mais um programa lançado e que não cumpre o objetivo principal.

O tucano foi um dos palestrantes do 4° Fórum de Infraestrutura e Logística, realizado em São Paulo (SP).

Explicitando seu modo de ver a logística como fator da competitividade, o governador de Mato Grosso destacou que a União precisa ocupar seu lugar no processo de melhoria da infraestrutura. Entre os assuntos, Taques pontuou a Ferrogrão, projeto de ferrovia incluída no PPI que liga as cidades de Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso, e Miritutuba, no Pará.

“É um plano que serve para o estado, mas desde que saia do papel. Nós estamos cansados de discursos e precisamos de recursos para investimentos em logística e infraestrutura”, afirmou Taques.

Calamidade

O governador também falou sobre a possibilidade de decretar estado de calamidade em Mato Grosso. Disse que ainda aguarda uma agenda com o presidente Michel Temer, que deve ocorrer ainda nesta semana.

“Os governos estaduais fizeram os seus ajustes e não podemos ficar dependendo da União como acontece neste momento. Se a União ajudou o Rio de Janeiro, por que não pode ajudar os outros estados?”, questionou Taques.

Segundo ele, os governadores sabem que a União precisa resolver o problema do déficit financeiro de R$ 170 bilhões, bem como o superávit primário. “Esse mês a União precisa pagar o que nos deve para que possamos saldar nossos compromissos com os servidores”, completou.