DA FOLHAPRESS



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki determinou a abertura de um novo inquérito para apurar as suspeitas de que o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) recebeu propina em contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.



As suspeitas contra o parlamentar foram levantadas por Nestor Cerveró, ex-diretor da estatal petroleira e da BR e que firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.



Ao instaurar a investigação, Teori, relator dos inquéritos relacionados à Lava Jao no Supremo, acolheu pedido feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.



Em parecer encaminhado ao STF, o PGR diz ter identificado indícios de que o parlamentar cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



"A versão apresentada pelo colaborador se mostra plausível [...] os fatos encontram confirmação, ao menos parcial[...].Embora nem todos os fatos sejam confirmados, por não terem sido objeto de investigação, nenhum deles foi infirmado", argumenta Janot.



Em seus depoimentos, Cerveró afirma que Raupp era o destinatário final do suborno pago por empresas que prestavam serviço na área de TI (Tecnologia da Informação) da BR.



De acordo com o delator, o gerente de TI, chamado Nelson, era afilhado político de Raupp e o responsável por contratar as prestadoras de serviço do setor.



Ele diz ainda que os valores eram divididos entre o parlamentar, Nelson e o operador de Raupp, que Cerveró conhecia apenas como Itamar.



"Que sabe que Nelson recebia propina dos contratos de TI e acertava com Itamar a parte que caberia a Valdir Raupp", contou.



Nas palavras de Cerveró, o esquema teria vigorado de 2008 a 2014 e a fonte do suborno eram, na maior parte das vezes, contratos inferiores a R$ 1 milhão, que não precisavam passar pelo crivo da diretoria da BR



"Que um dos maiores, se não o maior contrato da área de TI era o da SAP, que era de R$ 6 milhões; QUE é de conhecimento do declarante que Nelson usava uma estratégia para dividir contratos e valores para que passassem abaixo do limite de valor de um R$ 1 milhão, que por isso não precisavam da decisão da Diretoria da BR", diz o delator.



Outro lado



Valdir Raupp informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que jamais indicou qualquer empresa ao setor de TI da BR Distribuidora.



"São acusações infundadas que fazem parte da chamada indústria da delação, que se instalou no país", criticou o senador, por meio da nota oficial.