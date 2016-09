DA FOLHAPRESS



O Ministério da Saúde informou na noite desta terça-feira (27) que a "invasão" ocorrida no site da pasta e que incluiu, entre os compromissos oficiais, críticas ao governo Michel Temer foi feita por dois servidores terceirizados.



A investigação foi aberta após o espaço da página que mostra a agenda do ministro Ricardo Barros informar, por volta das 9h desta terça, compromissos como a "renúncia" de Temer e uma reunião com os ministros da "base aliada do golpe".



"19h. Renúncia do (vice) presidente da República #ForaTemer", informava a agenda. A página foi retirada do ar cerca de uma hora depois.



Em nota, o ministério informa que os dois servidores apontados como responsáveis pela invasão foram identificados pelo serviço de inteligência do Datasus, setor de informática do SUS, e "serão afastados de suas funções".



Segundo a pasta, uma sindicância interna foi aberta para "investigar a origem da falsa publicação" e "foram reforçadas as medidas de restrição de acesso e segurança" do site.