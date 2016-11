DA REDAÇÃO



O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta segunda-feira (21) a “Operação Sesmaria”, que investiga atos de corrupção na aprovação de loteamentos e compra de votos de vereadores.

Desde às 6 horas, 28 mandados de busca e apreensão e conduções coercitivas estão sendo cumpridos em desfavor de agentes públicos, advogados e empresários do ramo imobiliário.

Os alvos da operação residem nos municípios de Primavera do Leste e Querência.

As investigações são comandadas pelo promotor Silvio Rodrigues Alessi Júnior. Todas as conduções coercitivas são encaminhadas para sede da Promotoria de Justiça de Primavera do Leste, onde os envolvidos serão interrogados por organização criminosa, corrupção passiva e ativa, falsa perícia e contra a Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6766/79).

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e conduções coercitivas, duas pessoas foram autuadas em flagrante por porte ilegal de munição e ocultação de documentos.

O Ministério Público Estadual não deu maiores informações sobre o esquema investigado.