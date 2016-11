O governador Pedro Taques (PSDB) assegurou na tarde da última segunda-feira (21) a prefeita Lucimar Campos (DEM), a construção de uma nova sede do Ganha Tempo no bairro Cristo Rei, a regularização dos repasses devido ao município na área da saúde, a construção de duas novas pontes que ligam o município de Várzea Grande a Cuiabá e o lançamento da duplicação da Avenida Filinto Müller, que deve ocorrer no próximo dia 2.

"Sabemos da importância de Várzea Grande no contexto do desenvolvimento do Estado. Os investimentos que o executivo têm realizado no município são de suma importância na construção da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Temos que pensar e executar políticas públicas que resultam em crescimento social, econômico e urbano", disse Taques, durante a reinauguração da 5ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) da cidade.

A nova sede do Ciretran faz parte do projeto de expansão de atendimento da rede de serviços ao cidadão do Governo do Estado vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) visando melhoria do atendimento ao público.

A prefeita Lucimar Campos disse que graças à parceria com os Governos Estadual e Federal, é que muitas outras obras virão para colocar Várzea Grande no rol de municípios que mais se desenvolvem no estado de Mato Grosso.

“Esta parceria por meio do Departamento Estadual de Trânsito não se resume somente neste novo ponto de atendimento, a dimensão territorial de Várzea Grande nos levou a formalizar novos pedidos ao estado para que nossa cidade seja contemplada com três novos pontos de atendimento, como uma subsede no grande Cristo Rei, outra no centro e outra que poderá funcionar agregada a um ponto de vistoria de carga pesada na saída da cidade para o norte de Mato Grosso e do Brasil", disse.

"Dentre os projetos da Administração ainda está, a implantação de placas de sinalização das ruas, fotos sensores, lombadas eletrônicas, tudo para assegurar uma boa mobilidade urbana com respeito às regras de trânsito”, completou a prefeita.

Nova unidade

De acordo com o Presidente do Detran/MT, Arnon Osny, a melhoria da estrutura da Ciretran instalada no Shopping não acarretará custo adicional para o Estado e sim mais comodidade e acesso facilitado aos serviços tanto para os servidores do órgão quanto para a população.

“A nossa proposta é levar o órgão onde o cidadão está. Nesta nova unidade todos os serviços estão disponíveis da autarquia, inclusive a vistoria bem como o atendimento de Veículos e Habilitação e todas as questões ligadas ao veículo de cada cidadão varzeagrandense. Temos uma frota estimada de 212 mil veículos neste município e somente 160 mil estão emplacados em Várzea Grande e 167 mil cadastrados. A nossa meta de trabalho e chegar na regularização funcional de toda a frota gradativamente”, disse o presidente.