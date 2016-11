DA REDAÇÃO



O jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, publicou em sua coluna, nesta terça-feira (22), que o empresário Alan Malouf teria intermediado o repasse de R$ 2,5 milhões, por meio de caixa dois, à campanha do então candidato ao Governo, Pedro Taques (PSDB), em 2014.

Segundo Jardim, a revelação consta na proposta de delação premiada que o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf está negociando com a Justiça.

Nadaf ficou preso por mais de um ano no Centro de Custódia de Cuiabá, acusado de pertencer a uma quadrilha ligada ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que praticou diversos esquemas de corrupção em Mato Grosso.

"Malouf atuou como arrecadador para Taques em 2014, mas também tem laços com o PMDB do Estado. Em setembro, o Ministério Público local pediu a prisão de Malouf no âmbito da operação Sodoma, que prendeu Silval", afirmou o jornalista.

Por meio de nota, no último domingo (20), Taques classificou como "tentativa sórdida” a suposta declaração de Nadaf, a quem chamou de "réu confesso".

A declaração foi em resposta à primeira informação sobre o suposto caixa dois na campanha de Taques, divulgada pelo O Globo no domingo.

Taques negou a prática do crime e declarou que irá buscar medidas judiciais para ter acesso à suposta delação (leia a íntegra após a reprodução da notícia de O Globo).

Outro lado

Em nota divulgada nesta terça-feira (22), Alan Malouf classificou como "equivocada" a informação divulgada pelo jornal. Ele também informou que atuou apenas como "colaborador" de sua campanha.

Leia a integra da nota:

"Acerca da notícia intitulada “Delator no Mato Grosso entrega suposto operador de Pedro Taques”, publicada nesta terça-feira (22), na coluna do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, esclarecemos que a informação é equivocada.



Em nenhum momento o empresário Alan Malouf foi “operador financeiro” na campanha de Pedro Taques, muito menos assumiu alguma função no grupo político. Malouf atuou, juntamente com outros empresários, como colaborador somente.



Rechaçamos, ainda, a ligação feita entre o empresário e o PMDB, como insinua a notícia, uma vez que Alan Malouf nunca teve ligações partidárias ou vínculo político."



Veja a nota de O Globo:

Veja a íntegra da nota de Taques sobre a notícia de domingo:

“Acerca da nota publicada neste domingo (20.11) pelo jornal O Globo, informando uma suposta citação do governador Pedro Taques na delação do ex-secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Pedro Nadaf, o Governo de Mato Grosso vem a público esclarecer:

1) Pedro Taques nunca teve militância ou qualquer outra relação política com Pedro Nadaf, que é réu confesso investigado nas operações Sodoma, Seven e Sodoma 2, por envolvimento em crimes de corrupção no governo Silval Barbosa. Portanto, a eventual citação do nome do governador, caso seja confirmada, não passa de uma tentativa sórdida de envolvimento de um adversário político em crimes que Pedro Taques sempre combateu, seja durante seus 15 anos de atuação no Ministério Público Federal, seja no exercício do mandato de Governador de Mato Grosso.

2) Até onde se sabe oficialmente, a delação de Pedro Nadaf ainda aguarda homologação da Procuradoria Geral da República e do Poder Judiciário, e corre em Segredo de Justiça, o que dificulta esclarecimentos pontuais, uma vez que o governador não tem conhecimento do teor da referida delação.

3) O governador antecipa que ingressará com medidas judiciais cabíveis para ter acesso ao teor da delação, uma vez que o documento vazou para a imprensa vinculando seu nome ao caso, causando prejuízos à sua imagem, mesmo sem ter nenhum envolvimento com os fatos narrados.

4) No que se refere à contabilidade da coligação “Coragem e Atitude para Mudar”, pela qual concorreu ao Governo nas eleições de 2014, o governador reitera que sua prestação de contas foi devidamente apreciada e aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), sem nenhuma ressalva, o que demonstra a correção e a legalidade da sua conduta e de sua coligação.

5) Por fim, o governador condena com veemência a tentativa de agentes políticos ligados ao governo anterior e seus desmandos de envolvê-lo em práticas que sempre combateu ou de fazerem exploração política de uma acusação infundada, descabida e criminosa, e reafirma seu compromisso de continuar realizando um governo popular, transformador, responsável e de combate firme e determinado às práticas da improbidade e da corrupção, que tantos prejuízos já causaram ao Brasil e a Mato Grosso, e pede que as autoridades do Ministério Público e Judiciário apurem com rigor e agilidade a referida delação, para que não pairem dúvidas sobre a verdade, por entender que ninguém está acima da lei.

Cuiabá-MT, 20 de novembro de 2016.

GCOM - Gabinete de Comunicação do Governo do Estado de Mato Grosso”