CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Antônio Joaquim, saiu em defesa de seu colega, o conselheiro substituto Moisés Maciel, criticado por policiais militares após ter declarado ao MidiaNews que os “negros do setor público estão na PM, matando outros negros”.

Após a entrevista - publicada na noite de sábado (19) -, a Polícia Militar divulgou uma nota, classificando a declaração como “infeliz” e “descabida”.

A declaração que ele faz sobre negros e sobre a PM é muito mais se referindo à realidade pessoal que ele viveu

Antônio Joaquim afirmou que a crítica do conselheiro não teve caráter pejorativo, tampouco a intenção de denegrir a imagem da PM.

“O conselheiro morou no Rio de Janeiro muitos anos, morou em comunidade. A declaração que ele faz sobre negros e sobre a PM é muito mais se referindo à realidade pessoal que ele viveu no Rio de Janeiro”, disse Joaquim.

A declaração foi dada durante abertura da sessão plenária do TCE, nesta terça-feira (22).

“Quero me solidarizar com a declaração do conselheiro, pois, às vezes, nesse mundo virtual, as interpretações são muito rápidas, muito duras, se tornam uma coisa meio raivosa, meio violenta”, lamentou o presidente, ao comentar a repercussão do caso.

“Então, como presidente da Casa, faço questão de fazer esse registro para que as pessoas compreendam essa declaração no sentido de ser uma realidade de uma experiência pessoal que o conselheiro vivenciou no Rio de Janeiro”.

A entrevista de Moisés Maciel foi publicada em alusão ao 20 de Novembro, quando é comemorado o Dia Nacional de Consciência Negra.

Leia mais sobre o assunto:

PM diz que declaração de conselheiro é "infeliz e descabida"

"Os negros do setor público estão na PM, matando outros negros"