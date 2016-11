DA REDAÇÃO



A inclusão do pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores públicos de Mato Grosso é a proposta de uma emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA), apresentada pelo deputado Wancley Carvalho (PV).

A iniciativa, segundo ele, contempla a reivindicação dos sindicatos que representam os cerca de 100 mil servidores do Estado.

De acordo com o parlamentar, a RGA foi tema de grande controvérsia neste ano, e provocou impasses com o funcionalismo público.

Pela emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 382/2016, que fixa receitas e despesas, e define o orçamento do próximo ano, fica impedido o parcelamento da RGA.

"A Revisão Geral Anual será paga impreterivelmente até o mês de maio de 2017, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sendo vedado seu parcelamento", diz trecho da emenda.

"Sou servidor público, e sei do descontentamento da categoria, por conta do pagamento parcelado deste ano. Com essa emenda, deixo, formalmente, previsto de forma expressa e categórica, o pagamento da RGA na LOA, sem fracionamento", afirmou Wancley.

O parlamentar também apresentou emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de 2017, estabelecendo medidas para o pagamento da RGA no ano que vem.