O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, anunciou nesta terça-feira (22), após reunião com o presidente Michel Temer e integrantes da equipe econômica, em Brasília, que o governo federal concordou em repartir com os estados também a arrecadação com a multa aplicada contra os contribuintes que aderiram à chamada "repatriação".

Até então, o governo tinha concordado somente em dividir com os estados o dinheiro arrecadado com o Imposto de Renda cobrado na "repatriação". Governadores, porém, alegam ter direito também a parte da multa e, diante da ressistência do governo Temer, entraram com processo no Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir os recursos.

LEI DE REPATRIAÇÃO Brasileiros devem declarar bens no exterior

No começo de novembro, a ministra Rosa Weber, do STF, determinou à União que fizesse o depósito judicial de um valor referente à "repatriação", até que o pedido dos governadores fosse julgado. O acordo anunciado nesta terça, informou Colombo, prevê que os estados retirem as ações do Supremo.

"Houve um acordo significativo em relação à questão da multa, que será partilhada com os estados e com os municípios. Os estados vão retirar as ações no Supremo Tribunal Federal e se comprometem a apoiar e se integrar junto à reforma da Previdência e ao ajuste fiscal", afirmou o governador catarinense a jornalistas.

Mais cedo nesta terça-feira (22), o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou que o governo já havia depositado em juízo os R$ 5 bilhões por conta da determinação do STF. Ele tabmém disse que o governo não contava com esses recursos para atingir a meta fiscal deste ano, de até R$ 170,5 bilhões de déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública).

Segundo ele, esses recursos serão partilhados igual foi feito com o Imposto de Renda. "É um compromisso nossa em contrapartida que atuemos junto ao ajuste fiscal", acrescentou o governador de Santa Catarina. Disse ainda que os governos estaduais devem enviar às assembleias legislativas projetos para aumentar de 11% para 14% a contribuição de servidores para a Previdência Social.

Por enquanto, informou o governador de Santa Catarina, a partilha vale somente para a primeira fase da repatriação. Segundo Raimundo Colombo, a multa da segunda etapa não foi discutida, mas, na sua avaliação, "se vale para um, vale para o outro". Um novo processo de repatriação de recursos, para valer em 2017, está sendo discutido pelo Congresso Nacional, mas ainda não foi aprovado.

Fonte http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/uniao-concorda-em-dar-parte-da-multa-da-repatriacao-diz-governador.html