ÉRIKA OLIVEIRA E AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Leonardo Albuquerque (PSD) afirmou que o partido não tem a pretensão de assumir secretarias no Governo neste momento.

A declaração foi compartilhada pelos demais parlamentares, membros do partido, que participaram da reunião com o govenador Pedro Taques (PSDB) na manhã desta quarta-feira (23).

“Nós não fazemos questão de secretaria. O PSD não vai fazer essa politicagem que outros partidos estão fazendo. Não queremos colocar a faca no pescoço do governador, não queremos pressioná-lo”, disse Albuquerque.

Segundo o deputado Gilmar Fabris, a intenção do PSD é manter os seis deputados na bancada da Assembleia Legislativa (AL-MT).

Nós queremos que a bancada fique com os seis deputados

“O Dr. Leonardo parece que foi convidado para alguma secretaria e nós pedimos que ele não aceitasse. Até porque nós queremos que a bancada fique com os seis deputados. Hoje a proposta não é questão de cargo. Nós queremos ajudar a pilotar o avião que se chama Governo”, esclareceu Fabris.

Leonardo Albuquerque afirmou que recebeu o convite de Pedro Taques para assumir a Secretaria de Saúde do Estado, mas negou o pedido por entender que sua presença na Assembleia, neste momento, é mais importante.

“Já houve diversos convites. Eu me sinto honrado, mas é um momento muito delicado. Minha região ficou muito tempo sem ter um deputado estadual e existem várias ações que exigem minha presença na Assembleia”, disse o deputado, que é de Cáceres.

Indicação do PSD

Embora tenha afirmado que o PSD não iria indicar ninguém para compor o staff de Taques, Fabris confirmou, logo em seguida, que o partido poderia sugerir ao governador os nomes de Domingos Sávio e o Meraldo Sá, conforme vinha sendo cotado.

“Esses são nomes. Consideramos que são pessoas importantes, competentes e que se o Governo precisar vão poder ocupar alguma secretaria, autarquia ou coisa parecida”, disse.

Após conversarem com a imprensa, os parlamentares seguiram para uma reunião com o governador e com demais membros do PSD.

Segundo eles, o objetivo é iniciar um “diálogo franco” para viabilizar uma participação ativa do partido dentro do Governo.

“O que nós queremos é contribuir e ver onde há espaço para escolher as pessoas com o perfil correto”, disse o deputado Ondanir Bortolini, o Nininho.

Conforme Nininho, o partido deverá apresentar uma lista tríplice para que Taques defina quais indicados se encaixam melhor nas Secretarias pretendidas.