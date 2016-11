ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Renúncia e Sonegação Fiscal, deputado Zé Carlos do Pátio (SD), afirmou que, em auditorias, foram constatadas “várias irregularidades” na Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso (Cooamat).

Zé do Pátio declarou que a CPI identificou que, nos últimos anos, a cooperativa vêm praticando sonegação fiscal.

“Eu quero deixar registrado primeiro que nós já constatamos que houve sonegação de tributos estaduais. Segundo, eu quero também deixar claro que há realmente incentivos de tributos federais”, disse Zé do Pátio.

A Cooamat possui 36 associados, mas, segundo as investigações, somente 22 utilizam a empresa para comprar ou vender insumos e commodities agrícolas.

A CPI apura se empresas e produtores associados utilizaram a cooperativa para obter vantagens indevidamente.

A CPI ouviu na terça-feira (22) o produtor rural Roberto Machado Bortocello, que é diretor da Cooamat e do Grupo Bom Futuro.

Bortocello negou veementemente que a Cooamat tenha sonegado impostos e disse que a cooperativa não é beneficiada por nenhum incentivo fiscal, a não ser pela Lei Kandhir.

“Eu sei que o senhor está na sua função de ponderar o que foi lhe passado com relação à sonegação, mas a cooperativa não sonegou. A cooperativa não é incentivada, não temos incentivo nenhum do governo” disse o diretor.

“Essa CPI tem uma auditoria que constatou várias irregularidades. Essa fala do senhor não prospera”, contestou Zé do Pátio.

Grupo Bom Futuro

Os parlamentares pediram que Bortocello detalhasse como o Grupo Bom Futuro atuava na cooperativa, pois de acordo com documentos apresentados à CPI, 83% da movimentação financeira da Cooamat era decorrente de apenas três associados, todos sócios do Grupo Bom Futuro.

Segundo o diretor, o volume de movimentação do Grupo se dá em função de sua representatividade do mercado, uma vez que o Bom Futuro é uma das maiores empresas do segmento no mundo.

“O Bom Futuro é uma das principais empresas do setor e por isso o volume movimentado por ele é maior. Se o Eraí Maggi resolver participar de qualquer cooperativa, ele sempre vai ser um dos maiores associados”, ponderou.

O empresário e produtor rural Eraí Maggi, sócio-proprietário do Grupo Bom Futuro, deverá ser ouvido nesta quinta-feira (24) em mais uma rodada de oitivas da CPI.

Sua convocação gerou um empasse na última terça e provocou uma discussão entre deputados Zé do e Gilmar Fabris (PSD).

Fabris observou que Eraí não ocupa nenhum cargo nos conselhos administrativo e fiscal Grupo Bom Futuro. Como os responsáveis por esses setores já estão sendo ouvidos pela CPI, o deputado pontuou que a convocação do empresário seria “desnecessária”.

O presidente da CPI argumentou que Eraí será ouvido na condição de testemunha e que seu depoimento é importante, já que ele detém mais de 83% do controle da cooperativa.

Diante do impasse, o deputado Emanuel Pinheiro (PMDB) suspendeu a reunião por dez minutos. Contudo, os depoimentos sequer foram retomados e devem ser concluídos nesta quinta-feira (24).

Leia mais sobre o assunto:

Deputados se estranham em sessão da CPI da Sonegação