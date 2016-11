O vice-governador e presidente do PSD, Carlos Fávaro: Taques convidou partido para ter maior participação no Executivo

O vice-governador e presidente regional do PSD, Carlos Fávaro, disse que a sigla irá apresentar uma lista tríplice de sugestões para ocupar cargos no primeiro escalão do Executivo e em órgãos do Estado.

De acordo com o político, o convite para participar de forma mais efetiva do Governo partiu do próprio governador Pedro Taques (PSDB), que o recebeu – junto com os seis deputados estaduais do PSD - em seu gabinete no Palácio Paiaguás, nesta quarta-feira (23).

“O Governo está fazendo uma reforma administrativa, deve fazer algumas trocas, e convidou o PSD a participar mais do Governo. Não indicamos e nem vamos indicar nomes. Ele [Taques] irá abrir um espaço e convidar o PSD para indicar alguém para um cargo ou um órgão”, afirmou.

“O partido irá fazer uma lista tríplice e levar ao governador. Ele avaliará os nomes. E se algum deles servir, Taques nomeia. Caso não, nós vamos apresentar outros. Mas, independente disso, o partido está fidelizado com o Governo Taques”, completou.

Além disso, Fávaro disse que o partido e deputados ainda não definiram nomes para apresentar a Taques. Nos bastidores, o vereador por Cuiabá, Domingos Sávio, e o suplente de deputado, Meraldo Sá, são cogitados.

“Hoje nós não falamos em nomes. Temos companheiros a serem contemplados: quem não disputou eleição, mas está sempre leal ao Governo e quem ainda não foi chamado. Nós não sabemos os nomes a serem indicados, pois é necessário ter o perfil do cargo que será colocado a disposição”, declarou.

“Individualmente, os deputados vão conversar com o governador e olhar a lista de indicação de cada parlamentar e fazer as correções”, esclareceu.

Dificuldades na gestão

Segundo Fávaro, a reunião com o governador também serviu para que os parlamentares apresentassem algumas dificuldades de interlocução com o Governo.

Os parlamentares reclamaram que ações importantes do Executivo não são repassadas a eles.

“Não viemos aqui para exigir cargos. A reunião foi para que os deputados pudessem apresentar algumas carências e dificuldades de interlocução com o Governo, mas reafirmamos o compromisso de lealdade total”, disse.

“Ter a dimensão e divulgar todas as coisas que o Governo está fazendo. Muitas vezes, o deputado não sabe, por exemplo, que nós temos mais de 2.100 quilômetros de rodovias reconstruídas e construídas no Estado. Isso também tem que ser pauta dos deputados, para eles levarem essas ações às suas bases eleitorais”, afirmou.

Conforme o vice-governador, Taques se comprometeu a repassar essas informações, colocando a nova chefe de gabinete, a jornalista Ana Rosa Fagundes, como responsável por “passar” as ações do Governo aos parlamentares da base aliada.

Por fim, Fávaro garantiu que o Governo do Estado terá o apoio irrestrito dos deputados do PSD para aprovar mensagens importantes neste final de ano, como as reformas tributária e administrativa, além da Lei Orçamentária Anual (LOA 2017).

