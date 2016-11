DA REDAÇÃO



A partir da folha de novembro, os salários de todos os servidores do Estado passarão a ser pagos no dia 10 do mês subsequente ao trabalhado.

A informação foi repassada nesta quarta-feira (23) pelo secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto, em ofício encaminhado aos sindicatos do funcionalismo público.

A mudança da data de pagamento, segundo o ofício, acontece até o mês de junho de 2017.

A alteração é motivada pela crise econômica, que frustrou a expectativa de receita, enquanto a folha pagamento cresceu no período.

Dados da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) apontam aumento de 21,5% na folha salarial, que saltou de 7,7 bilhões em 2015, para 9,3 bilhões neste ano.

Segundo a Sefaz, esse montante equivale a 70% da receita própria do Estado.

Os salários dos servidores passaram a ser pagos de forma dividida desde a folha de setembro, quando apenas os que recebiam até R$ 6 mil tiveram o subsídio creditado no dia 30. Já os outros receberam apenas no dia 10.

Na folha de outubro, houve uma nova divisão. Na ocasião, receberam dentro do mês trabalhado apenas aqueles que ganhavam até R$ 3 mil. Os demais só no dia 10 de novembro.

O Governo do Estado anunciou que, até o final da tarde, vai divulgar uma nota explicando a nova data de pagamento.

