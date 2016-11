AIRTON MARQUES E ÉRIKA OLIVEIRA

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) negou ter participado do suposto esquema investigado na Operação Ventríloquo, que teria desviado R$ 9,4 milhões da Assembleia Legislativa no ano de 2014.

Na última terça-feira (22), o parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE), por, supostamente, ter usado a conta de uma ex-funcionária, Ana Paula Ferrari Aguiar, para lavar R$ 95 mil. Tal valor seria parte do dinheiro retirado dos cofres do Legislativo, por meio de pagamentos indevidos ao então advogado do HSBC e delator da primeira fase da operação, Joaquim Fabio Mielli Camargo.

Conforme o parlamentar, o valor depositado na conta da ex-servidora da Assembleia era referente a um ressarcimento da Mesa Diretora do Legislativo, por ter usado dinheiro do próprio bolso para mobiliar o seu gabinete.

O Romoaldo [Júnior] já foi lá ao Gaeco e disse que ele mandou depositar o dinheiro, pois era para pagar o gabinete que eu tinha mobiliado aqui na Assembleia

“Depositaram um cheque de R$ 95 mil desse tal de Joaquim na conta de Ana Paula, que era minha funcionária. O Romoaldo [Júnior] já foi lá ao Gaeco e disse que ele mandou depositar o dinheiro, pois era para pagar o gabinete que eu tinha mobiliado aqui na Assembleia”, declarou.

De acordo com a denúncia, após quebra de sigilo bancário o MPE descobriu que a importância foi transferida por Joaquim Mielli para a empresa Canal Livre, do empresário Rodrigo Frison, que, por sua vez, fez uma nova transferência à conta de Ana Paula.

A transferência teria sido feita a pedido do ex-chefe de gabinete do deputado Romoaldo Júnior (PMDB), Francisvaldo Mendes Pacheco – preso em outubro deste ano e também denunciado.

No entanto, Fabris rejeitou a acusação e afirmou que não conhece Joaquim Mielli.

“Eu entrei como suplente, o Romoaldo me autorizou a fazer um gabinete, já que não tinha para me atender. Eu comprei os móveis com meu dinheiro e comprovei os gastos. O Romoaldo mandou pagar e, provavelmente, depositaram esse cheque de R$ 95 mil. Eu não conheço esse Joaquim”, disse.

Por meio de nota divulgada pela sua assessoria de imprensa, Fabris ainda declarou que já prestou esclarecimentos sobre os fatos ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco). (leia abaixo)

Justificativa “estapafúrdia”

Conforme o MPE, em depoimento ao Gaeco, Ana Paula Aguiar confessou que sua conta foi usada a pedido do deputado, uma vez que a conta de sua esposa estava bloqueada por problemas trabalhistas.

“A partir de então começaram a cair depósitos em sua conta e utilizava os valores para pagar contas que o deputado Gilmar Fabris lhe apresentava, mediante transferência bancária para contas que lhe indicava; geralmente eram pagamentos referentes a cartões de crédito, despesas pessoais, e pode afirmar que isto ocorreu várias vezes”, diz trecho do depoimento da ex-servidora.

A estapafúrdia justificativa apresentada não encontra eco nos autos, aliás, se comprometeu a apresentar documentação que comprovasse o alegado, contudo, nada trouxe aos autos neste sentido

Na denúncia à Justiça, o MPE classificou como “estapafúrdia” a justificativa de Fabris no sentido de que o valor depositado na conta da sua ex-assessora foi para pagar mobília.

“Aliás, [Fabris] se comprometeu a apresentar documentação que comprovasse o alegado, contudo, nada trouxe aos autos neste sentido”, afirmou o MPE.

O ex-deputado José Riva, apontado como um dos líderes da suposta organização criminosa, confessou em juízo sua participação na negociata e reforçou a acusação do MPE de que Fabris teria sido beneficiado com o montante.

Além de Fabris, Romoaldo e Francisvaldo, o deputado Mauro Savi (PSB) e outras oito pessoas também foram denunciadas.

A ação foi assinada em conjunto por promotores do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Na primeira instância da Justiça Estadual, o suposto esquema é investigado em duas ações penais sob responsabilidade da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

A denúncia

De acordo com a os promotores, entre 2013 e 2014, Romoaldo e Savi em parceria com o ex-deputado José Riva e os demais acusados - Francisvaldo Mendes Pacheco, Julio Cesar Domingues Rodrigues, Anderson Flavio de Godoi , Luiz Marcio Bastos Pommot e Joaquim Fábio Mielli Camargo - teriam constituído "organização criminosa" estruturalmente ordenada com objetivo de "saquear os cofres" da Assembleia.

Conforme a denúncia, com a colaboração de outras pessoas ainda não identificadas, eles "teriam se apropriado ilicitamente de recursos do Legislativo em proveito próprio".

Ainda na denúncia, o MPE afirmou que no período compreendido entre fevereiro e abril de 2014, teria desviado dos cofres da Assembléia cerca de R$ 9.480.547,69, "valendo-se da facilidade que proporcionava a condição de servidores públicos e agentes políticos de alguns de seus membros".

Segundo o MPE, no mesmo período os acusados teriam ocultado e dissimulado a natureza e a origem dos valores, contando com o auxílio dos empresários e assessores parlamentares José Antonio Lopes, Ana Paula Ferrari Aguiar, Claudinei Teixeira Diniz, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antônio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, Odenil Rodrigues de Almeida e Edilson Guermandi de Queiroz, todos denunciados na ação.

Consta na ação que as investigações demonstram que o deputado Gilmar Fabris teria sido beneficiário de R$ 95 mil do dinheiro desviado. Segundo o MPE, o parlamentar tinha "ciência da origem espúria dos recursos". Os promotores disseram que ele teria providenciado sua “lavagem” por meio de sua ex-assessora Ana Paula Ferrari Aguiar.

Foi também requerida a condenação do grupo ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais sofridos pelo erário, no valor de R$ 9.480.547,69, além da condenação pelos danos morais coletivos sofridos pelo Estado.

Foi fixada uma indenização no montante de R$ 10 milhões, cujo valor deverá ser investido em prol das áreas de saúde e educação.

Confira a nota de Gilmar Fabris na íntegra:

"Em relação à denúncia do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - por intermédio do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) – sobre a participação do deputado estadual Gilmar Fabris em um suposto esquema de desvio de recursos na Assembleia Legislativa, o parlamentar esclarece que:

- Jamais participou de qualquer transação relacionada a pagamentos ou desvios de recursos da Assembleia Legislativa, em especial no caso citado pelo Ministério Público, que envolveriam recursos no valor de R$ 9,4 milhões. Tampouco conhece os advogados envolvidos no suposto pagamento.

- No ano de 2014, data dos fatos constantes na denúncia do Ministério Público Estadual, não exercia o mandato de deputado estadual, estando na ocasião apenas na condição de suplente.

- Em seu depoimento ao Ministério Público, Gilmar Fabris esclareceu que, o cheque no valor de R$ 95 mil era relativo a ressarcimento feito pela Assembleia Legislativa pelo fato de ter mobiliado o seu gabinete com recursos próprios.

- Vale salientar que esse fato já foi narrado às autoridades e é de total interesse do deputado Gilmar Fabris que os fatos sejam esclarecidos, confiando plenamente na Justiça."

