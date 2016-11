O governador Pedro Taques participou nesta quarta-feira (23) do V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), realizado na Escola de Contas do TCE de Mato Grosso, em Cuiabá.

Em seu discurso, o governador ressaltou a importância da relação com o Tribunal de Contas de Mato Grosso no desafio de superar a crise econômica brasileira.

“Nós temos ações conjuntas através dos termos de ajustamento de gestão e fiscalização. O TCE mudou a sua lógica, antes estava pensando no passado, hoje está pensando no presente. Isso é cumprir o que diz o artigo 37 da constituição que determina buscar eficiência e economicidade no mesmo momento em que as obras e ações estão sendo realizadas”.

Conforme o governador, durante o atual momento pelo qual passa a economia brasileira, instituições como o TCE contam com uma importância significativa.

“O Tribunal de Contas de Mato Grosso vem cumprindo o seu papel constitucional, e isso para nós é motivo de honra. Eu acredito nas instituições do nosso Estado e sem essas organizações sérias, nós não conseguiremos atravessar este momento de crise”.

O presidente do TCE, Antônio Joaquim, falou da importância do evento que debaterá as boas práticas dos tribunais e o modelo mato-grossense que é uma das referencias do país.

Joaquim também afirmou que o Tribunal entende as medidas tomadas pelo governador perante a crise, como a mudança da data do repasse do duodécimo aos poderes e já repassou as informações a casa e aos funcionários.