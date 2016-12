DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), defendeu que as denúncias relacionadas à Operação Rêmora, que atingiu a gestão do governador Pedro Taques (PSDB), sejam esclarecidas, mas que não paralisem o Estado. Para ele, Mato Grosso não precisa de uma “Lava Jato Pantaneira”.

“As denúncias arranham a gestão. Já arranhou. Mas o governador vai ter tempo para se esclarecer. Faço votos que ele supere isso tudo pelo bem do Estado. Um possível agravamento dessa suposta crise é ruim para o Estado. E eu não quero isso. Tudo que Mato Grosso não precisa é uma de Lava Jato Pantaneira”, afirmou.

Para o peemedebista, apenas o fato de Taques ter sido citado no esquema investigado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) não significa, automaticamente, sua culpabilidade.

Em colaboração premiada, o empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora, afirmou que as fraudes em licitações da secretaria de Educação teriam o intuito de recuperar o "investimento" de R$ 10 milhões feito pelo empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, na campanha de Taques ao governo, em 2014.

Na última semana, o ex-secretário Permínio Pinto confessou, em depoimento à juíza Selma Arruda, ter conhecimento do esquema.

“Quero ser coerente com o que sempre defendi, até como advogado. Não se pode incriminar e crucificar o governador porque citaram o nome dele. O Riva citou meu nome, há pouco tempo, e vão me incriminar também? Estou condenado? Não”, disse em referência ao depoimento do ex-presidente da Assembleia, José Riva, que afirmou que Emanuel seria um dos parlamentares beneficiados do esquema investigado na Operação Arca de Noé. (Leia AQUI).

“É constrangedor, ninguém vai tapar o sol com a peneira e dizer que é bom. Mas faço votos que supere. Não vai ser um ato desses que, de cara, vai derrubar uma reputação construída em uma vida”, completou.

