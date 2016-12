ÉRIKA OLIVEIRA

Acusada de cometer as chamadas “pedaladas fiscais” em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada definitivamente do comando do Palácio do Planalto no dia 31 de agosto deste ano.

O impeachment foi aprovado, por 61 votos a 20, nove meses após o início da tramitação do processo na Câmara dos Deputados e três meses e meio depois do afastamento provisório de Dilma.

O Senado condenou a petista por crime de responsabilidade pelas chamadas "pedaladas fiscais", que são o atraso no repasse de recursos do Plano Safra a bancos públicos, e pela edição de decretos de créditos suplementares sem aval do Congresso.

Os senadores decidiram manter o direito de Dilma de exercer funções públicas, o que inclui disputar cargos políticos.

Com a queda, Michel Temer (PMDB) foi empossado como presidente da República para cumprir o mandato até o final de 2018.

Foi a segunda vez na história que um processo de impeachment resultou na queda do chefe do Executivo.

Sob suspeita de corrupção, Fernando Collor de Mello renunciou em 29 de setembro de 1992, horas antes da votação do seu processo, mas o Senado decidiu à época concluí-lo, o que culminou em sua condenação por crime de responsabilidade.

Aos 68 anos, Dilma se tornou o sexto presidente da República eleito para o cargo pelo voto direto a não concluir o mandato.

O impeachment também interrompeu um ciclo de 13 anos e meio de gestão do PT, iniciado com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2003. O partido deixou o poder sob forte abalo e com algumas de suas principais lideranças em xeque.

O pedido

Em setembro de 2015 os juristas Hélio Bicudo - ex-filiado ao PT e um dos fundadores do partido -, Miguel Reale Júnior e Janaina Paschoal enviaram à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff.

No início de dezembro do mesmo ano, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), acatou oficialmente o pedido e deu início ao processo, convocando a formação da comissão especial.

Ainda em 2015 a Câmara se mobilizou para formar a comissão especial que analisaria o pedido. Houve uma eleição entre chapas de situação e de oposição, em que a chapa de oposição venceu, em votação secreta.

Antes do final do ano o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a decisão do Senado, por reconhecer que a votação ocorreu de forma irregular, e determinou um novo rito para o processo.

O processo

Após o fim do recesso parlamentar, uma nova comissão foi criada, agora seguindo as determinações do STF. Os 65 nomes da comissão foram apontados pelos líderes partidários e aprovados pelo plenário.

A comissão durou cerca de 20 dias, até que no dia 11 de abril o parecer do relator Jovair Arantes (a favor do da abertura do inquérito) foi aprovado, por 38 votos a favor e 27 contra.

Em sessão histórica, 367 deputados votaram a favor da abertura do inquérito contra a presidente e o processo de impeachment foi enviado para o Senado Federal.

A sessão que culminou com o impeachment de Dilma teve início no dia 25 de agosto, com a tomada de depoimentos de testemunhas de acusação e defesa.

Como previsto na legislação, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, comandou essa fase do processo.

Os depoimentos tomaram três dias de trabalho em períodos que duraram mais de 15 horas cada um.

No dia 29 de agosto, Dilma apresentou pessoalmente ao Senado a sua defesa em um discurso de 47 minutos. Da tribuna, negou ter cometido crime de responsabilidade e afirmou ser vítima de um golpe e da chantagem de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara.

“Quais foram os atentados à Constituição que cometi? Quais foram os crimes hediondos que pratiquei?", questionou a então presidente.

Depois de discursar, Dilma permaneceu mais de 13 horas no plenário da Casa respondendo a questionamentos de 47 senadores.

A sessão contou com a presença de Lula, de políticos aliados de Dilma, de personalidades como o compositor Chico Buarque e de líderes de movimentos pró-impeachment.

A ofensiva de Dilma, no entanto, não foi capaz de convencer senadores indecisos ou com posição favorável ao impeachment a aderir a uma volta de um governo da petista.

A conclusão do processo só se deu depois de um debate entre os advogados de defesa e acusação e de discursos de 65 senadores.

Bancada de MT

Seis deputados da bancada federal de Mato Grosso votaram favoráveis à abertura do processo de impeachment.

O primeiro a votar foi o deputado federal Adilton Sachetti (PSB), que se manifestou favorável ao afastamento da petista.

Em seguida, o deputado Carlos Bezerra (PMDB) também votou favorável.

Durante o voto, destacou o fato de estar no PMDB desde à época em que era MDB. Por isso, disse que iria seguir a orientação do partido no sentido de aprovar o afastamento de Dilma.

Fábio Garcia (PSB) e Nilson Leitão (PSDB) votaram, em seguida, pelo impeachment.

Também votaram favoráveis os deputados Victório Galli (PSC) e José Augusto Curvo, o Tampinha, (PSD).

Somente Ságuas Moraes (PT) e Valtenir Pereira (PMDB) votaram contra o afastamento de Dilma.

Marcus Mesquita/MidiaNews O deputado federal Valtenir Pereira, que contra o impeachment de Dilma

Valtenir afirmou que votou de acordo com a “ordem jurídica” e disse que, futuramente, caso entre em votação o afastamento de Michel Temer, com as mesmas denúncias contra Dilma, também irá votar contra.

Manifestações populares

Antes mesmo do processo de impeachment ter início no Congresso, milhares de pessoas se mobilizaram em todo o País pedindo a saída definitiva de Dilma.

Em Cuiabá não foi diferente. Manifestantes lotaram as ruas diversas vezes, vestidos de verde e amarelo, cantando o hino nacional e gritando palavras de ordem como “Fora Dilma” e “Fora PT".

O último ato na capital cuiabana aconteceu no dia 31 de julho e reuniu cerca de 500 pessoas, de acordo com a Polícia Militar.

Um palco com caixas de som foi montado na praça, onde aconteceram diversas apresentações artísticas . Ao lado do palco havia bonecos infláveis da presidente e de seu antecessor Luís Inácio Lula da Silva vestido de presidiário.

Vários balões das cores verde e amarelo foram espalhados pelo local.

No mesmo dia, 20 capitais brasileiras realizaram manifestações pró-impeachment.

Em Cuiabá, o manifesto, intitulado “Brasil Passado a Limpo”, foi organizado pelos movimentos "Avança Brasil", "Movimento pela Ordem", "Vem pra Rua", "Muda Brasil", “Brasil Livre” e “Nas ruas”.

