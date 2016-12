Além do pagamento do salário antecipado, a Prefeitura de Cuiabá também antecipou o 13º salário

DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá vai antecipar o pagamento do salário de dezembro nesta sexta-feira (23), sete dias antes do último dia útil do mês.

Segundo Mendes, o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado sempre foi prioridade durante todos os 48 meses de gestão, mesmo com a crise econômica que atinge inúmeros estados e municípios brasileiros.

Neste mês, a folha de pagamento é de aproximadamente R$ 43 milhões, em valores líquidos.

“Nós cumprimos o nosso compromisso com os servidores. Pagamos 100% das folhas em dia e concedemos todas as reposições inflacionárias. Creio que isso foi um ganho importante para os servidores e para o município, porque salário em dia e condições de trabalho estimulam os servidores a desempenhar melhor o seu papel na administração pública”, afirmou o prefeito.

Além do pagamento do salário antecipado, a Prefeitura de Cuiabá também antecipou o 13º salário que poderia ser pago até o dia 20, mas caiu na conta dos servidores quatro dias antes. Somente em dezembro, o município destinou R$ 92 milhões para o pagamento das obrigações trabalhistas.

De acordo com o secretário municipal de Gestão, Eroaldo de Oliveira, as medidas são reflexos de uma boa administração, que reconhece os servidores como principal patrimônio da Prefeitura de Cuiabá e atua na busca por estimular o fomento da economia local, especialmente nesta época de crise.

“Pagar os servidores que vão colocar o dinheiro para circular neste momento tão delicado, melhora a possibilidade de o comércio ter um maior lucro e, consequentemente, o município ter maior arrecadação de impostos sobre serviços. É o governo intervindo na renda, que volta ao mercado e depois volta para o governo através do imposto”, explicou.

Recomposição

Mauro afirmou ainda que pagou todas as recomposições inflacionárias, medidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O índice foi aplicado proporcionalmente de acordo com cada carreira até 2015. Já neste ano, o prefeito instituiu a data-base no mês de abril para a recomposição salarial de todos os servidores, de acordo com o mesmo índice.

“Os servidores sempre tiveram tratamento diferenciado na nossa gestão. Sempre priorizamos o pagamento da folha e das recomposições salarias, para depois realizarmos o pagamento das demais despesas da prefeitura. Pagamos 100% de todas as recomposições salarias de 2013 a 2016”, afirmou Eroaldo.

A criação dos Planos de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) para cinco carreiras profissionais também é um marco da gestão. Foram beneficiados os procuradores, controladores, enfermeiros, agentes de trânsito e profissionais da área instrumental.

“As categorias que se colocaram na condição de discutir e negociar com a administração Mauro Mendes conseguiram os avanços nas suas carreiras”, esclareceu o secretário.